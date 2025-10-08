De här tre grupperna bör vaccinera sig mot covid-19 varje år

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

Stanna hemma om du är sjuk

För de flesta räcker det immunförsvar vi fått från tidigare vaccinationer även för de nya varianter av covid-19-viruset som florerar nu.

ANNONS

Det är därför troligt att du, om du blir smittad, inte blir lika sjuk som du hade blivit om du inte hade vaccinerat dig mot covid-19.

Det är dock ändå bra att vara medveten och visa hänsyn om du känner dig förkyld eller sjuk.

“Är man förkyld så stanna hemma och håll dig på din kant och var inte närgången bland folk. Undvik framför allt att träffa gamla och sköra personer. Man får använda sitt sunda förnuft”, säger Matti Sällberg till Aftonbladet.

Han tillägger att vi just nu befinner oss i ett slags mellanläge där avståndsreglerna inte gäller längre, men han tycker att du kan säga ifrån om du märker att någon som är sjuk kommer för nära dig.

Matti Sällberg säger att det i nuläget inte finns några restriktioner från Folkhälsomyndigheten om huruvida vi kan gå till jobbet när vi är sjuka, men att rekommendationen är att stanna hemma om du är sjuk som när du har ett förkylningsvirus och att den som kan jobba hemma bör göra det.

Generellt tycker han att en del är ganska dåliga på att hålla sig hemma när de är sjuka och han påtalar att vi inte ska bidra till smittspridning utan ta hänsyn till andra.

Tre utsatta grupper

I dag rekommenderar Folkhälsomyndigheten att tre extra utsatta grupper ska vaccinera sig mot covid-19 en gång om året.

Det är alla som är 75 år eller äldre, personer som är från 65 år och dagligen har omsorgsinsatser i sitt hem samt personer som har nedsatt immunförsvar eller underliggande sjukdomar.

ANNONS

Matti Sällberg tycker att den rekommendationen är rimlig och lägger till att den som vet med sig att den brukar bli väldigt dålig när den är sjuk också kan vaccinera sig igen.

Kan få betala vaccinet själv

Du som inte tillhör någon av riskgrupperna får dock troligtvis bekosta vaccinet själv, enligt Matti Sällberg kan det dock skilja sig beroende på var i landet du bor.

Han tror inte att det kommer komma någon ny våg av covid-19 nu i höst.

“Det ser jag som ganska osannolikt, även om vi som vanligt vid höst och vinter ser en ökad mängd smitta. Om det kommer en ny pandemivåg är det nog snarare av ett nytt virus, eller en kraftigt förändrad variant av viruset SARS-CoV-2”, säger han till Aftonbladet.