Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

De här tre grupperna bör vaccinera sig mot covid-19 varje år

Vaccin mot covid-19 och en kvinna har vaccinerat sig
Tre grupper i samhället bör fylla på sitt vaccin mot covid-19 en gång om året. (Foto: Ari Kustiawan/Getty Images och valeriana002)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Under sensommaren ökade smittspridningen av covid-19 så vilka är det som bör vaccinera sig nu för att inte bli sjuka?

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Folkhälsomyndighetens statistik från den 22–28 september visar att sensommarens ökade smittspridning av covid-19 har stannat av och att antalet bekräftade fall per vecka har minskat under de senaste tre veckorna.

På grund av den tidigare ökningen av smittspridningen har dock något fler avlidit och intensivvårdats, även om det fortfarande är på en låg nivå.

I Europa ökar smittspridningen generellt, men det varierar mellan olika länder.

Ingen anledning till oro

Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys och vaccinforskare vid Karolinska Institutet tycker att så länge Folkhälsomyndighetens inte rekommenderar några restriktioner kan vi ta det lugnt.

“För det stora flertalet finns det ingen anledning att vara extra oroliga nu. De flesta har blivit vaccinerade flera gånger och har troligen även haft covid tidigare, då har man ett gott grundskydd. Men man ska hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer”, säger han till Aftonbladet.

Matti Sällberg, professori biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Matti Sällberg, professori biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet i Stockholm. (Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Stanna hemma om du är sjuk

För de flesta räcker det immunförsvar vi fått från tidigare vaccinationer även för de nya varianter av covid-19-viruset som florerar nu.

ANNONS

Det är därför troligt att du, om du blir smittad, inte blir lika sjuk som du hade blivit om du inte hade vaccinerat dig mot covid-19.

Det är dock ändå bra att vara medveten och visa hänsyn om du känner dig förkyld eller sjuk.

“Är man förkyld så stanna hemma och håll dig på din kant och var inte närgången bland folk. Undvik framför allt att träffa gamla och sköra personer. Man får använda sitt sunda förnuft”, säger Matti Sällberg till Aftonbladet.

Han tillägger att vi just nu befinner oss i ett slags mellanläge där avståndsreglerna inte gäller längre, men han tycker att du kan säga ifrån om du märker att någon som är sjuk kommer för nära dig.

Matti Sällberg säger att det i nuläget inte finns några restriktioner från Folkhälsomyndigheten om huruvida vi kan gå till jobbet när vi är sjuka, men att rekommendationen är att stanna hemma om du är sjuk som när du har ett förkylningsvirus och att den som kan jobba hemma bör göra det.

Generellt tycker han att en del är ganska dåliga på att hålla sig hemma när de är sjuka och han påtalar att vi inte ska bidra till smittspridning utan ta hänsyn till andra.

Tre utsatta grupper

I dag rekommenderar Folkhälsomyndigheten att tre extra utsatta grupper ska vaccinera sig mot covid-19 en gång om året.

Det är alla som är 75 år eller äldre, personer som är från 65 år och dagligen har omsorgsinsatser i sitt hem samt personer som har nedsatt immunförsvar eller underliggande sjukdomar.

ANNONS

Matti Sällberg tycker att den rekommendationen är rimlig och lägger till att den som vet med sig att den brukar bli väldigt dålig när den är sjuk också kan vaccinera sig igen.

Kan få betala vaccinet själv

Du som inte tillhör någon av riskgrupperna får dock troligtvis bekosta vaccinet själv, enligt Matti Sällberg kan det dock skilja sig beroende på var i landet du bor.

Han tror inte att det kommer komma någon ny våg av covid-19 nu i höst.

“Det ser jag som ganska osannolikt, även om vi som vanligt vid höst och vinter ser en ökad mängd smitta. Om det kommer en ny pandemivåg är det nog snarare av ett nytt virus, eller en kraftigt förändrad variant av viruset SARS-CoV-2”, säger han till Aftonbladet.

Covid-19 smittar på några minuter

Några minuter i samma rum som en smittad person. Det räcker för att själv få virus. Ny forskning från Lund visar hur snabbt covid-19 smittar.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Covid-19FolkhälsomyndighetenVaccin
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS