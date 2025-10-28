Ny upptäckt – de får inte vinterkräksjuka

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Analyserat arvsmassan

Det visar forskning från Karolinska Institutet och Linköpings universitet, där forskare har analyserat arvsmassan från drygt 4 300 forntida individer från de senaste 10 000 åren.

“Vi ville se hur spridningen av genvarianten utvecklats historiskt”, uppger Hugo Zeberg, lektor i genetik vid Karolinska Institutet, som är delaktig i den nya studien.

I jordbrukssamhällena spreds magsjukevirus betydligt mer än när människor levde i mindre grupper visar den nya forskningen.

“Våra resultat tyder på att denna nya sjukdomsmiljö drev upp genvariantens frekvens då den skyddar mot vinterkräksjuka och ger bäraren fördelen i att slippa insjukna”, säger Hugo Zeberg vidare.

God handhygien är viktig vid vinterkräksjuka. (Foto: TT)

En femtedel av svenskarna är skyddade

I Sverige beräknas runt 20 procent av befolkningen vara skyddade mot vinterkräksjukan genom genvarianten, berättar Marcus Oscarsson-sajten.

Genom åren har varianten spridit sig bland befolkningen på den europeiska kontinenten.

Odlat mänskliga ”minitarmar”

Forskarna har genom den nya studien även odlat mänskliga ”minitarmar” och kunde klargöra att tarmceller från individer med två kopior av genvarianten hade fullt skydd mot vinterkräksjuka.

Studien är viktig för arbetet kring sjukdomen framöver.

“Genom att kartlägga varför vissa mutationer uppkommer och selekteras kan vi också bättre förstå hur de påverkar vår hälsa idag”, säger Johan Nordgren, docent i medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet och en av författarna till den nya studien.

