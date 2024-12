Nyårsvarning: Vinterkräksjukan, influensan och mykoplasma sprids

Mykoplasma är en bakterie som kan orsaka infektioner i luftvägarna. Det vanligaste är att bli förkyld och få hosta. För de flesta går infektionen över av sig själv, men i vissa fall kan antibiotika behövas för att bli frisk.

Mykoplasma sprids via luften när någon till exempel nyser eller hostar. Det bildas då små droppar som du kan andas in. Dropparna kan också falla ned på saker och spridas vidare därifrån, oftast via händerna.

Vinterkräksjukan

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus och sprids mycket lätt. Symtomen kommer ofta snabbt och kan innefatta illamående, kräkningar, magont, diarré, feber, huvudvärk och värk i kroppen.De flesta blir bättre inom ett till tre dygn, och det räcker oftast att vila och dricka mycket.

Vinterkräksjukan är mycket smittsam och kan spridas genom kontakt med smittade personer, mat och dryck som hanteras av någon sjuk, eller genom förorenat vatten och livsmedel, till exempel frysta bär. För att undvika smitta är det viktigt att tvätta noga med tvål och vatten.