Studie: Covid-19 kan orsaka hjärnskador i åratal

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Det visar en kanadensisk studie som ScienceAlert refererar till.

I studien har forskare använt hjärnavbildning för att undersöka förändringar som annars kan vara svåra att upptäcka.

Kopplas till lägre motivation

Forskarna analyserade PET-bilder från 24 personer med långtidscovid och 24 friska personer i ungefär samma ålder.

Med hjälp av ett radioaktivt spårämne kunde de mäta förekomsten av så kallade dopaminterminaler i striatum, en del av hjärnan som bland annat har betydelse för motivation och rörelse.

I ventrala striatum var färre dopaminändar kopplade till lägre motivation.

I andra delar av striatum fanns samband mellan minskad förekomst av dopaminnerver och långsammare rörelser, sämre minne och svårigheter att hitta ord.

Förändringarna fanns även hos personer som hade haft långtidscovid i upp till 4,6 år efter infektionen. Forskarna betonar samtidigt att studien är liten och att resultaten behöver bekräftas i större studier.

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