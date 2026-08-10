Många som har haft covid-19 har kunnat återhämta sig helt. Men det finns de som har kvar men under betydligt längre tid.
Studie: Covid-19 kan orsaka hjärnskador i åratal
Personer med långtidscovid och nytillkommen apati eller depression kan ha omkring 18 procent färre dopaminnerver i vissa delar av hjärnan än friska personer.
Det visar en kanadensisk studie som ScienceAlert refererar till.
I studien har forskare använt hjärnavbildning för att undersöka förändringar som annars kan vara svåra att upptäcka.
Kopplas till lägre motivation
Forskarna analyserade PET-bilder från 24 personer med långtidscovid och 24 friska personer i ungefär samma ålder.
Med hjälp av ett radioaktivt spårämne kunde de mäta förekomsten av så kallade dopaminterminaler i striatum, en del av hjärnan som bland annat har betydelse för motivation och rörelse.
I ventrala striatum var färre dopaminändar kopplade till lägre motivation.
I andra delar av striatum fanns samband mellan minskad förekomst av dopaminnerver och långsammare rörelser, sämre minne och svårigheter att hitta ord.
Förändringarna fanns även hos personer som hade haft långtidscovid i upp till 4,6 år efter infektionen. Forskarna betonar samtidigt att studien är liten och att resultaten behöver bekräftas i större studier.
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Hoppas på bättre diagnostik
Forskarna hoppas att fynden på sikt kan bidra till bättre diagnostik och behandling.
Jeffrey Meyer vid University of Toronto säger till ScienceAlert att markören som används i studien potentiellt skulle kunna användas för att identifiera långtidscovid.
En kommande klinisk studie ska också undersöka om ett läkemedel som påverkar dopaminsystemet kan lindra vissa symtom.
Långtidscovid saknar fortfarande etablerade behandlingar som riktar sig mot sjukdomens bakomliggande mekanismer.
Forskarna hoppas därför att biologiska förändringar som kan kopplas till specifika symtom ska kunna leda till mer träffsäkra behandlingar.
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