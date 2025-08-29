Luften vi andas är full av osynliga plastbitar som kan tränga djupt in i våra lungor. En ny studie visar att vi dagligen kan få i oss tiotusentals plastpartiklar – bara genom att andas.
Ny studie: Så mycket plast andas du in – varje dag
Att hjärnan består av 0,5 procent plast har vi redan blivit varse om. Därtill vet vi att plast numera finns i det mesta vi äter.
Tack vare en ny studie kan vi nu dra följande slutsats: den som vill slippa plast i kroppen får sluta både äta och andas.
68 000 partiklar per dygn
Studien, som publicerats i tidskriften Plos One, uppskattar att människor kan andas in så mycket som 68 000 mikroplastpartiklar per dag.
Det handlar om mikroskopiska partiklar, så små att de är en sjundedel av ett hårstrås tjocklek.
”Vi blev ganska förvånade över de nivåer vi hittade – de var mycket högre än tidigare uppskattningar”, säger Nadiia Yakovenko, forskare vid universitetet i Toulouse och medförfattare till studien, till The Guardian.
Problemet är inte bara mängden, utan storleken. Partiklarna, mellan 1 och 10 mikrometer, är tillräckligt små för att tränga in i vävnader, blodomlopp och djupt ner i andningssystemet.
En osynlig hälsofara
Mikroplaster finns redan i mat och vatten, men inandning kan vara ännu farligare. Forskarna varnar för att hälsoeffekterna kan vara ”mer omfattande än vi inser”.
De små partiklarna är kopplade till kroniska inflammationer i lungorna – ett tillstånd som i värsta fall kan utvecklas till lungcancer.
Plastkemikalier som BPA, ftalater och PFAS kan dessutom orsaka andra allvarliga hälsorisker.
Värst inomhus och i bilen
Mätningarna gjordes i flera lägenheter och i bilkupéer. Resultatet visar att halterna inomhus var betydligt högre än utomhus.
Eftersom människor tillbringar omkring 90 procent av tiden inomhus ser forskarna det som en stor risk. I bilar var koncentrationen av mikroplaster hela fyra gånger högre än i lägenheterna, detta på grund av den lilla ytan, dålig ventilation och plast från instrumentbrädan, dörrhandtag och andra komponenter.
”Alla rörelser virvlar upp partiklarna – att gå, sätta sig, öppna ett fönster. Allt gör att de hålls svävande i luften”, säger Yakovenko.
Läs även: Mikroplaster från mikron – hur farligt är det egentligen? News55
Går det att skydda sig?
Att helt undvika mikroplaster i luften är omöjligt. Forskarna menar dock att man kan minska exponeringen.
Enligt studien hjälper det att:
- byta ut plastprodukter i hemmet mot trä, metall och naturmaterial
- använda Hepa-filter i dammsugare och luftrenare
- städa och dammsuga regelbundet
Att minska nivåerna i bilar är däremot svårare. Att öppna fönster kan ge ventilation, men samtidigt släppa in mikroplaster från däckslitage på vägarna.
En osynlig vardagsrisk
Mikroplaster finns i princip överallt i vår vardag. Det finns i kläder, köksredskap, mattor och plastytor i hem och fordon. Forskarna betonar att hotet är svårt att se, men inte mindre verkligt för det.
”Partikelstorleken är liten och välkänd för att kunna överföras till vävnader, vilket är farligt eftersom de kan gå in i blodomloppet och djupt ner i andningssystemet”, avslutar Yakovenko.
Läs också: Forskning: Mikroplaster mycket vanligare än vad man trott. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
