Ny studie: Så mycket plast andas du in – varje dag

Att hjärnan består av 0,5 procent plast har vi redan blivit varse om. Därtill vet vi att plast numera finns i det mesta vi äter.

Tack vare en ny studie kan vi nu dra följande slutsats: den som vill slippa plast i kroppen får sluta både äta och andas.

68 000 partiklar per dygn

Studien, som publicerats i tidskriften Plos One, uppskattar att människor kan andas in så mycket som 68 000 mikroplastpartiklar per dag.

Det handlar om mikroskopiska partiklar, så små att de är en sjundedel av ett hårstrås tjocklek.

”Vi blev ganska förvånade över de nivåer vi hittade – de var mycket högre än tidigare uppskattningar”, säger Nadiia Yakovenko, forskare vid universitetet i Toulouse och medförfattare till studien, till The Guardian.

Problemet är inte bara mängden, utan storleken. Partiklarna, mellan 1 och 10 mikrometer, är tillräckligt små för att tränga in i vävnader, blodomlopp och djupt ner i andningssystemet.