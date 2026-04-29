Forskare ser nya möjligheter att följa kroppens biologiska åldrande och förbättra behandling av cancer med hjälp av avancerad ansiktsanalys.
Ny AI kan förutse canceröverlevnad – bara genom ditt ansikte
En ny generation artificiell intelligens flyttar fram gränserna för medicinsk analys.
Forskare har utvecklat ett verktyg som kan uppskatta en persons biologiska ålder och koppla den till sannolikheten att överleva cancer.
Tekniken, kallad FaceAge, analyserar ansiktsdrag från fotografier och identifierar förändringar över tid. Det gör det möjligt att mäta kroppens faktiska åldrande, snarare än den kronologiska åldern.
Parallellt med AI-baserade prognosverktyg visar forskning att en ny immunterapibehandling mot prostatacancer redan gett mycket lovande resultat i tidiga studier, där tumörer krympt och biverkningarna varit begränsade.
Ansiktet som medicinsk indikator
Bakom utvecklingen står forskare vid Mass General Brigham i USA.
Genom att analysera över 2 200 cancerpatienter har de kunnat se ett tydligt samband mellan ansiktets åldrande och behandlingsresultat.
Patienter med cancer tenderar att se i genomsnitt fem år äldre ut än sin faktiska ålder.
Samtidigt visar resultaten att ett snabbare biologiskt åldrande är kopplat till sämre överlevnad.
Den centrala indikatorn är hur snabbt ansiktet åldras över tid. En högre åldringstakt innebär ökad risk.
”Att mäta förändringar i ansiktets ålder över tid gör det möjligt att följa en persons hälsa nästan i realtid”, säger Raymond Mak, onkolog och forskare vid Mass General Brigham.
Nytt verktyg för precisionsmedicin
Tekniken bygger på att kombinera flera bilder tagna vid olika tillfällen.
Genom att följa utvecklingen kan läkare få en mer dynamisk bild av patientens hälsa. Det öppnar för mer individanpassad behandling. I stället för att enbart utgå från medicinska tester kan läkare använda ansiktsdata som en kompletterande indikator.
Forskarna ser potential i att använda tekniken för att avgöra hur intensiv uppföljning och behandling bör vara.
Möjligheter och risker
Samtidigt väcker utvecklingen frågor. Att analysera ansikten innebär integritetsutmaningar, särskilt om tekniken används utanför vården.
Men forskarna betonar att metoden är både icke invasiv och kostnadseffektiv.
”Vi hoppas att tekniken kan ge prognostisk information även för andra sjukdomar och friska individer”, säger Hugo Aerts, en av studiens ansvariga forskare.
