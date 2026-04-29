Ny AI kan förutse canceröverlevnad – bara genom ditt ansikte

Tekniken, kallad FaceAge, analyserar ansiktsdrag från fotografier och identifierar förändringar över tid. Det gör det möjligt att mäta kroppens faktiska åldrande, snarare än den kronologiska åldern.

Parallellt med AI-baserade prognosverktyg visar forskning att en ny immunterapibehandling mot prostatacancer redan gett mycket lovande resultat i tidiga studier, där tumörer krympt och biverkningarna varit begränsade.

Ansiktet som medicinsk indikator

Bakom utvecklingen står forskare vid Mass General Brigham i USA.

Genom att analysera över 2 200 cancerpatienter har de kunnat se ett tydligt samband mellan ansiktets åldrande och behandlingsresultat.

Patienter med cancer tenderar att se i genomsnitt fem år äldre ut än sin faktiska ålder.

Samtidigt visar resultaten att ett snabbare biologiskt åldrande är kopplat till sämre överlevnad.

Den centrala indikatorn är hur snabbt ansiktet åldras över tid. En högre åldringstakt innebär ökad risk.

”Att mäta förändringar i ansiktets ålder över tid gör det möjligt att följa en persons hälsa nästan i realtid”, säger Raymond Mak, onkolog och forskare vid Mass General Brigham.