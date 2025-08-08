"Water-gate" skakar jättebolagen – är vattnet naturligt?

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Som vanligt kranvatten

Men journalistiken visar alltså att en stor del av vattnet filtrerats – alltså kunde det lika gärna ha varit vanligt kranvatten som tappats upp på flaska.

”Det här är verkligen vårt ‘Water-gate’. Det är en kombination av industriellt bedrägeri och statlig maskopi”, säger Stéphane Mandard, som har lett utredningingen på tidningen Le Monde till BBC.

Le Monde och Radio France har kunnat visa att den franska regeringen och Perrier samt dess ägarbolag Nestlé konspirerat för att tysta ned affären. En senatsutredning av affären anklagade regeringen för en “avsiktlig strategi” av “förställning”. Nestlés vd Laurent Freixe medgav i samma förhör att Perrier faktiskt hade använt olagliga metoder för att rena sitt vatten.

ANNONS

Regeringen har vänt sig till EU-kommissionen för ett klargörande om reglerna kring vad som kan märkas som “naturligt mineralvatten”.

Kan bli av med status

Skandalen påverkar hela branschen, men Perrier ligger värst till. Deras vatten tappas upp i södra Frankrike, i ett hett område som plågats av torka. En utredning har rekommenderat att bolaget inte längre ska få kalla vattnet för “naturligt mineralvatten”.

“Nu hänger ett riktigt Damoklessvärd över Perriers huvud”, säger Stéphane Mandard till BBC.

“Det oförutsedda händer. Vi går från en period då företag kunde hämta vatten från de djupa grundvattenmagasinen och vara säkra på att de skulle fyllas på, till en period då det är uppenbart att hela systemet inte kan fortsätta”, säger hydrologen Emma Haziza till BBC.

Perriers egna hydrolog håller dock inte med om det.

”Vi pumpar vatten från 130 meter under jord, under lager av kalksten. Vi är 100 procent övertygade om vattnets renhet. Och dess mineralsammansättning är konstant”, säger Perriers hydrolog Jérémie Pralong till BBC.

Läs även: Europas dricksvatten försvinner: “Läcker som ett durkslag” (Dagens PS)

Läs även: Vattenbristen i världen väntas bli större än befarat (Realtid)

ANNONS

Läs även: Hur mycket vatten behöver vi dricka? Så påverkas äldre i värmen (News55)