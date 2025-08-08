Dagens PS
"Water-gate" skakar jättebolagen – är vattnet naturligt?

Perrier
Ikoniska mineralvattenmärken som Perrier är illa ute. (Foto: Thomas Padilla/AP/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Är vattnet verkligen naturligt – och vad betalar konsumenterna egentligen för? En fransk skandal kan bli ödesdiger för ikoniska mineralvattenmärken som Evian, Vichy och Perrier.

Det var förra året som undersökande journalistik från Le Monde och Radio France avslöjade att minst en tredjedel av allt mineralvatten i Frankrike har processats på ett olagligt sätt.

Metoderna med ultraviolett ljus, kolfilter eller ultrafina mikronät som vanligtvis används för att sålla ut bakterier är inte farliga och vattnet är fullt drickbart – men bedrägeriet ifrågasätter hela modellen.

Vattnet säljs till höga priser

Under EU-lagstiftningen måste produkter som märks med “naturligt mineralvatten” vara oförändrad mellan den underjordiska källan och flaskan. Det är hela poängen med det, skriver BBC.

Mineralvatten säljs i butik till höga priser, och det franska vattnet har varit en internationell försäljningssuccé, med en tilltalande bild av bergssidor, forsande bäckar, renhet och hälsosamma mineraler. Premien i pris jämfört med priset på “vanligt vatten” är hundratals procent.

Som vanligt kranvatten

Men journalistiken visar alltså att en stor del av vattnet filtrerats – alltså kunde det lika gärna ha varit vanligt kranvatten som tappats upp på flaska.

”Det här är verkligen vårt ‘Water-gate’. Det är en kombination av industriellt bedrägeri och statlig maskopi”, säger Stéphane Mandard, som har lett utredningingen på tidningen Le Monde till BBC.

Le Monde och Radio France har kunnat visa att den franska regeringen och Perrier samt dess ägarbolag Nestlé konspirerat för att tysta ned affären. En senatsutredning av affären anklagade regeringen för en “avsiktlig strategi” av “förställning”. Nestlés vd Laurent Freixe medgav i samma förhör att Perrier faktiskt hade använt olagliga metoder för att rena sitt vatten.

Regeringen har vänt sig till EU-kommissionen för ett klargörande om reglerna kring vad som kan märkas som “naturligt mineralvatten”.

Kan bli av med status

Skandalen påverkar hela branschen, men Perrier ligger värst till. Deras vatten tappas upp i södra Frankrike, i ett hett område som plågats av torka. En utredning har rekommenderat att bolaget inte längre ska få kalla vattnet för “naturligt mineralvatten”.

“Nu hänger ett riktigt Damoklessvärd över Perriers huvud”, säger Stéphane Mandard till BBC.

“Det oförutsedda händer. Vi går från en period då företag kunde hämta vatten från de djupa grundvattenmagasinen och vara säkra på att de skulle fyllas på, till en period då det är uppenbart att hela systemet inte kan fortsätta”, säger hydrologen Emma Haziza till BBC.

Perriers egna hydrolog håller dock inte med om det.

”Vi pumpar vatten från 130 meter under jord, under lager av kalksten. Vi är 100 procent övertygade om vattnets renhet. Och dess mineralsammansättning är konstant”, säger Perriers hydrolog Jérémie Pralong till BBC.

Läs även: Europas dricksvatten försvinner: “Läcker som ett durkslag” (Dagens PS)

Läs även: Vattenbristen i världen väntas bli större än befarat (Realtid)

Läs även: Hur mycket vatten behöver vi dricka? Så påverkas äldre i värmen (News55)

