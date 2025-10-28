Fågelinfluensan: 28 000 djur avlivade

Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …

”Ovanligt hög smittspridning”

”Tidigare i oktober smittades en hobbyhönsbesättning i Höganäs och detta är första fallet av fågelinfluensa på en kommersiell anläggning den här säsongen”, säger smittskyddshandläggaren Ella Sigvardsson på Jordbruksverket.

”Utbrotten tillsammans med att vi nu ser en ökad risk för smitta gör att vi inför högriskområden för att skydda tamfåglar.”

Enligt Jordbruksverket ökar risken för fågelinfluensa under hösten, och att man i år har sett en ovanligt hög smittspridning i omvärlden.

” Det är oerhört viktigt att hindra direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och att vara uppmärksam på att viruset kan smitta genom spillning från vilda fåglar”, skriver verket.

Fakta/Högriskområde för fågelinfluensa

Blekinge län: Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.

Gotlands län: Gotlands kommun.

Hallands län: Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Varberg och Laholm.

Kalmar län: Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Torsås, Oskarshamn och Västervik.

Skåne län: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.

Södermanlands län: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker.

Västra Götalands län: Essunga, Färgelanda, Grästorp, Götene, Hjo, Lidköping, Mariestad, Mellerud, Skara, Skövde, Tidaholm, Töreboda, Vara, Vårgårda och Vänersborg.

Östergötlands län: Mjölby, Vadstena, Ödeshög, Linköping, Motala och Norrköping.

(Källa: Jordbruksverket)

