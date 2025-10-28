Dagens PS
Fågelinfluensan: 28 000 djur avlivade

28 000 kalkoner avlivade efter utbrott av fågelinfluensa
Fågelinfluensa har upptäckts i en kalkonbesättning i Tomelilla. Nu har 28 000 djur avlivats och gården blivit isolerad som restriktionszon. (Foto: Staffan Lövstedt/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Fågelinfluensan har nått Sverige och 28 000 kalkoner avlivats. Nu inför Jordbruksverket restriktioner för 81 kommuner i högriskområdet.

Det är i en kalkonbesättning i skånska Tomelilla kommun som fågelinfluensan konstaterats.

Den drabbade besättningen har cirka 28 000 djur och Jordbruksverket har beslutat att samtliga ska avlivas och att byggnaderna ska saneras. Man spärrar dessutom den drabbade gården och inför restriktionszoner.

Oroväckande: Fågelinfluensa sprids till får. Dagens PS

81 kommuner högriskområde

Jordbruksverket har även inför högriskområden i södra Sverige, där alla fjäderfän ska hållas inomhus.

Högriskområdet omfattar 81 av Sveriges 290 kommuner, fördelade på 8 län.

Influensa hos kor oroar forskare. Dagens PS

Ett första fall av fågelinfluensa hos får upptäcktes tidigare i år i Storbritannien. Experter har oroat sig för utvecklingen där viruset sprider sig. (Foto: Christine Olsson/TT)
”Ovanligt hög smittspridning”

”Tidigare i oktober smittades en hobbyhönsbesättning i Höganäs och detta är första fallet av fågelinfluensa på en kommersiell anläggning den här säsongen”, säger smittskyddshandläggaren Ella Sigvardsson på Jordbruksverket.

”Utbrotten tillsammans med att vi nu ser en ökad risk för smitta gör att vi inför högriskområden för att skydda tamfåglar.”

Enligt Jordbruksverket ökar risken för fågelinfluensa under hösten, och att man i år har sett en ovanligt hög smittspridning i omvärlden.

” Det är oerhört viktigt att hindra direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och att vara uppmärksam på att viruset kan smitta genom spillning från vilda fåglar”, skriver verket.

Fakta/Högriskområde för fågelinfluensa

Blekinge län: Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.

Gotlands län: Gotlands kommun.

Hallands län: Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Varberg och Laholm.

Kalmar län: Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Torsås, Oskarshamn och Västervik.

Skåne län: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge.

Södermanlands län: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker.

Västra Götalands län: Essunga, Färgelanda, Grästorp, Götene, Hjo, Lidköping, Mariestad, Mellerud, Skara, Skövde, Tidaholm, Töreboda, Vara, Vårgårda och Vänersborg.

Östergötlands län: Mjölby, Vadstena, Ödeshög, Linköping, Motala och Norrköping.

(Källa: Jordbruksverket)

Viruset som orsakar fågelinfluensa upptäckt i mjölk. Dagens PS

Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

