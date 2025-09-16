Läsglasögon snart passé – ögondroppar är grejen

I stället för att bära läsglasögon, som kanske är förenat med obehag, kan det räcka med att använda ögondroppar två gånger om dagen, enligt nya rön.

Det här berättar brittiska The Guardian och konstaterar att miljoner människor världen över dras med långsynthet, eller presbyopi som det heter inom läkarvetenskapen.

ANNONS

Även Dagens PS systertidning E55 rapporterar om detta.

Läs mer här: Ögondroppar ska ersätta glasögon för hundratusentals svenskar E55

Slipp operation och kasta läsglasögonen

Du som har läsglasögon kan nu slippa dessa, eller att en genomgå den operation som du eventuellt planerat in för att bli av med dina besvär.

På söndagen presenterade forskarna sina revolutionerande resultat på ett stort event i Köpenhamn. Där framgick att de som deltagit i studien kunde läsa de extra linjer i synundersökningsdiagrammen tack vare ögondropparna och att förbättringen av synen varar i två år.

För dig som tycker att det känns obehagligt med en operation är det förstås detta en välkommen nyhet. Och på samma sätt torde många andra som i dag tvingas dra upp sina läsglasögon stup i kvarten jubla.

Dessutom är det ju så lätt att lägga ifrån sig och glömma läsglasögonen nånstans.