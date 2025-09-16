Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Läsglasögon snart passé – ögondroppar är grejen

ögondroppar
Ny forskning visar att du snart kan ersätta dina läsglasögon med ögondroppar som du tar två gånger om dagen. Vad sägs om det? (Foto: Tobias Lundgren / TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Snart kan du slänga läsglasögonen – ögondroppar hjälper dig som lider av långsynthet att läsa och skriva texter och mycket annat i vardagen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I stället för att bära läsglasögon, som kanske är förenat med obehag, kan det räcka med att använda ögondroppar två gånger om dagen, enligt nya rön.

Det här berättar brittiska The Guardian och konstaterar att miljoner människor världen över dras med långsynthet, eller presbyopi som det heter inom läkarvetenskapen.

ANNONS

Även Dagens PS systertidning E55 rapporterar om detta.

Läs mer här: Ögondroppar ska ersätta glasögon för hundratusentals svenskar E55

Slipp operation och kasta läsglasögonen

Du som har läsglasögon kan nu slippa dessa, eller att en genomgå den operation som du eventuellt planerat in för att bli av med dina besvär.

På söndagen presenterade forskarna sina revolutionerande resultat på ett stort event i Köpenhamn. Där framgick att de som deltagit i studien kunde läsa de extra linjer i synundersökningsdiagrammen tack vare ögondropparna och att förbättringen av synen varar i två år.

För dig som tycker att det känns obehagligt med en operation är det förstås detta en välkommen nyhet. Och på samma sätt torde många andra som i dag tvingas dra upp sina läsglasögon stup i kvarten jubla.

Dessutom är det ju så lätt att lägga ifrån sig och glömma läsglasögonen nånstans.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Så fungerar ögondropparna på din syn

Ögondropparna som nu väntas ta världen med storm innehåller pilokarpin, som uppges vara ett läkemedel som ”sammandrar pupillerna och kontraherar muskeln som styr formen på ögats lins för att möjliggöra fokusering på föremål på olika avstånd, och diklofenak, ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som minskar inflammation”, skriver The Guardian.

I studien som nu gjorts ingick 766 personer i Argentina som fick ögondropparna när de vaknade och därefter ungefär sex timmar senare. De delades in i tre grupper och resultaten var översvallande.

”Vårt mest signifikanta resultat visade snabba och ihållande förbättringar av närsynen för alla tre koncentrationer”, berättar Dr Giovanna Benozzi, chef för Centre for Advanced Research for Presbyopia i Buenos Aires.

Han tillägger att förbättringar av synen, med fokus på närsynskärpan, märktes redan efter en timme hos patienterna i alla tre grupperna.

Doktorn lyrisk över resultaten i studien

”Imponerande nog uppnådde 99 % av 148 patienter i gruppen som fick 1 % pilokarpin optimal närseende och kunde läsa två eller fler extra linjer”, konstaterar doktorn.

Av studien att döma är behandlingen med ögondroppar mot långsynthet, som ofta är åldersbetingat, effektiv och säker.

En vanlig biverkning är tillfällig dimsyn eller irritation när patient får dropparna.

ANNONS

Innan metoden används brett kommer mer forskning att utföras, detta för att bekräfta att behandlingen med ögondroppar är så säker som forskningen hittills visar. 

Missa inte: Ögondroppar mot ålderssynthet godkända i USA DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ÅlderArgentinaForskningGlasögonKöpenhamnResultatstudie
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS