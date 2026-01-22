Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Järnbristen som hotar världen – därför råder forskarna om tillskott

Järn
Trots bred enighet om problemets omfattning råder delade meningar om lösningen. (Foto: AP)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

En av världens vanligaste näringsbrister slår brett mot hälsa, arbetsförmåga och barns utveckling.

Trötthet som inte går över, sämre ork och koncentrationssvårigheter.

För miljontals människor världen över är detta vardagliga symtom på järnbrist, den vanligaste mikronäringsbristen globalt.

Uppskattningsvis drabbas var tredje människa, med särskilt stora konsekvenser för kvinnor i fertil ålder och barn.

Järn är avgörande för blodets förmåga att transportera syre. När nivåerna sjunker påverkas hela kroppen, från muskler och hjärna till immunförsvar.

I svåra fall utvecklas järnbristanemi, som är en av de ledande orsakerna till funktionsnedsättning i världen. Det skriver BBC.

En global men ojämn börda

Järnbrist slår hårdast i låg och medelinkomstländer, men är långt ifrån ett isolerat problem där.

Även i rika länder är bristen utbredd, särskilt bland gravida, småbarn och personer med särskilda kostvanor eller sjukdomar som försämrar upptaget av näring.

Barn hör till de mest sårbara grupperna. Under de första levnadsåren sker en snabb tillväxt, vilket ställer höga krav på kroppens tillgång till järn.

Brist under denna period har i studier kopplats till långsiktiga effekter på kognitiv utveckling och beteende.

”Det är ett stort globalt problem som inte försvinner särskilt snabbt och som är förknippat med omfattande funktionsnedsättning”, säger Michael Zimmermann, professor i human nutrition vid University of Oxford.

När hjälper tillskott och när gör de inte det

Trots bred enighet om problemets omfattning råder delade meningar om lösningen.

Järntillskott används ofta som förstahandsåtgärd, men forskningen visar att effekten varierar.

Hos vuxna med tydliga symtom kan tillskott ge snabb förbättring. Däremot är nyttan mer osäker hos personer som har låga järnvärden men inte upplever besvär.

”Om du mår bra och bara har lågt järn är det svårt att säga att tillskott faktiskt gör skillnad”, säger hematologen Sant Rayn Pasricha.

För barn är frågan ännu mer komplex.

Vissa stora studier har inte kunnat visa tydliga utvecklingsvinster av rutinmässig järnsupplementering, samtidigt som överdosering kan påverka tillväxt och tarmflora negativt.

Kost i fokus men inte alltid tillräckligt

Allt fler forskare pekar därför på vikten av individanpassade råd.

I bästa fall täcks behovet genom en balanserad kost med järnrika livsmedel som kött, baljväxter och fullkornsprodukter. Men för många räcker inte det, särskilt vid graviditet eller kronisk sjukdom.

