Järnbristen som hotar världen – därför råder forskarna om tillskott

Trötthet som inte går över, sämre ork och koncentrationssvårigheter.

För miljontals människor världen över är detta vardagliga symtom på järnbrist, den vanligaste mikronäringsbristen globalt.

Uppskattningsvis drabbas var tredje människa, med särskilt stora konsekvenser för kvinnor i fertil ålder och barn.

Järn är avgörande för blodets förmåga att transportera syre. När nivåerna sjunker påverkas hela kroppen, från muskler och hjärna till immunförsvar.

I svåra fall utvecklas järnbristanemi, som är en av de ledande orsakerna till funktionsnedsättning i världen. Det skriver BBC.

En global men ojämn börda

Järnbrist slår hårdast i låg och medelinkomstländer, men är långt ifrån ett isolerat problem där.

Även i rika länder är bristen utbredd, särskilt bland gravida, småbarn och personer med särskilda kostvanor eller sjukdomar som försämrar upptaget av näring.

Barn hör till de mest sårbara grupperna. Under de första levnadsåren sker en snabb tillväxt, vilket ställer höga krav på kroppens tillgång till järn.

Brist under denna period har i studier kopplats till långsiktiga effekter på kognitiv utveckling och beteende.

”Det är ett stort globalt problem som inte försvinner särskilt snabbt och som är förknippat med omfattande funktionsnedsättning”, säger Michael Zimmermann, professor i human nutrition vid University of Oxford.

