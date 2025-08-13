Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Miljardaffärer för svenska kosttillskott

Miljardaffär för svenska kosttillskott
Kosttillskott har blivit en miljardaffär och nu blir två ledande svenska företag uppköpta av utländska intressen. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Svenska MM Sports och Svenskt kosttillskott har båda köpts upp av utländska bolag i affärer som gör dem norska respektive belgiska.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

I ett svep har två betydande svenska bolag inom kosttillskott och träning köpts upp av utländska bolag.

Det handlar om MM Sports och Svenskt kosttillskott.

MM Sports köps upp av det norska e-handelsbolaget TFGC, The Feelgood Company.

MM Sports har en ledande position inom kosttillskott och träningsprodukter.

Uppköpet från TFGC skapar en ny nordisk jätte inom sportnutrition.  Den gemensamma omsättningen för bolaget överstiger redan i dagsläget en miljard kronor.

Omvända rådet: Kosttillskott du inte behöver. Dagens PS

Redovisade rekordår

För Svenskt kosttillskott handlar det om att man blir uppköpt redan några månader efter att ha redovisat ett nytt rekordår med en omsättning i trakterna av halvmiljarden.

Belgiska Vision Healthcare köper Svenskt kosttillskott för att få in en rejäl fot på den nordiska marknaden, skriver Ehandel.se.

ANNONS

Svenskt kosttillskott är ett bolag som grundades redan 2005 av Morgan Norrestam.

Vision Healthcare beskriver uppköpet som en ”strategisk milstolpe” för att nå en position på den nordiska marknaden.

Första förluståret för succébolaget. Dagens PS

Hyllorna fulla i butiker och i e-handel. I de två fall där nu svenska bolag inom kosttillskott blir utländska handlar det om e-handelssatsningar. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

”Mest e-handelsmogna regionen”

”Detta förvärv är ett strategiskt steg framåt för vår verksamhet och för vår digitala konsolidering av den mest e-handelsmogna regionen i Europa”, säger Yvan Vindevogel, styrelseordförande för Vision Healthcare, i ett pressmeddelande.

Svenskt kosttillskott gjorde bästa möjliga reklam för sig när man, trots ett tufft ekonomiskt klimat, i april presenterade ett bokslut som visade att koncernens nettoomsättning ökat med 13 procent till 469 miljoner kronor.

Samtidigt steg vinsten till 70 miljoner kronor.

Norge nästa efter Danmark och Finland

ANNONS

Grundaren Morgan Norrestam sade då också till Ehandel.se att bolaget, som har nätbutiker som Svensktkosttillskott.se och Svenskhalsokost.se, nu skulle expandera i Norge efter att ha gjort lyckade satsningar i Danmark och Finland.

Nu kan man göra den satsningen med nye ägaren Vision Healthcare i ryggen och med grundaren Morgan Norrestam kvar i bolaget.

Vision Healthcare är en digital plattform för hälsovarumärken i Europa, ägd av Damier Group som är entreprenören Yvan Vindevogels investmentbolag.

Längre liv till salu? Forskarna varnar för framtidens hälsa. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
e-handelkosttillskottNordenSverigeUppköp
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS