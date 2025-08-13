Miljardaffärer för svenska kosttillskott

I ett svep har två betydande svenska bolag inom kosttillskott och träning köpts upp av utländska bolag.

Det handlar om MM Sports och Svenskt kosttillskott.

MM Sports köps upp av det norska e-handelsbolaget TFGC, The Feelgood Company.

MM Sports har en ledande position inom kosttillskott och träningsprodukter.

Uppköpet från TFGC skapar en ny nordisk jätte inom sportnutrition. Den gemensamma omsättningen för bolaget överstiger redan i dagsläget en miljard kronor.

Omvända rådet: Kosttillskott du inte behöver. Dagens PS

Redovisade rekordår

För Svenskt kosttillskott handlar det om att man blir uppköpt redan några månader efter att ha redovisat ett nytt rekordår med en omsättning i trakterna av halvmiljarden.

Belgiska Vision Healthcare köper Svenskt kosttillskott för att få in en rejäl fot på den nordiska marknaden, skriver Ehandel.se.

ANNONS

Svenskt kosttillskott är ett bolag som grundades redan 2005 av Morgan Norrestam.

Vision Healthcare beskriver uppköpet som en ”strategisk milstolpe” för att nå en position på den nordiska marknaden.

Första förluståret för succébolaget. Dagens PS