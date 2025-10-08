Spanska och kinesiska forskare har lyckats vända Alzheimers sjukdom hos möss genom att återställa blod-hjärnbarriärens funktion. Detta genombrott ger hopp om att sjukdomen en dag kan bli botbar.
Forskare lyckas vända Alzheimers – möss fick tillbaka minnet
Forskarne har utvecklat en behandling som använder nanopartiklar för att “påminna” blod-hjärnbarriären om hur den ska fungera korrekt, skriver The Telegraph.
Barriären fungerar som en vakthållare runt hjärnan. Den kontrollerar vad som släpps in och ut. Hos Alzheimerpatienter blir dock systemet igentäppt och ineffektivt.
De injicerbara nanopartiklarna färdas via blodomloppet till barriären där de fäster. De stimulerar naturliga mekanismer. Detta gör att hjärnan åter kan få tillgång till näringsämnen. Den kan också rensa bort avfallsprodukter, inklusive de klibbiga amyloid beta-plack som hindrar hjärnceller från att kommunicera.
Studie: Promenader minskar risken för Alzheimers
Dagliga promenader kan minska risken för kognitiv försämring, särskilt bland personer som har en genetisk risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Under
Dramatiska resultat
Behandlingen testades på möss som var genetiskt programmerade att producera stora mängder amyloid beta plack. Dessa leder till betydande kognitiv försämring liknande Alzheimers.
“Bara en timme efter injektionen observerade vi en minskning på 50-60 procent av amyloid beta i hjärnan”, säger Junyang Chen, en av forskarna bakom studien från West China Hospital och University College London till The Telegraph.
I ett av experimenten behandlade forskarna en 12 månader gammal mus, motsvarande en 60-årig människa, med nanopartiklar. Efter sex månader beter sig djuret som en frisk mus.
Nästa steg i kampen mot Alzheimers
Teamet planerar nu större prekliniska studier innan de går vidare till tidiga försök på människor.
“Framstegen hittills är mycket uppmuntrande. Att återställa hjärnans barriär kan öppna en ny väg för att behandla inte bara Alzheimers utan också andra neurologiska sjukdomar”, säger professor Giuseppe Battaglia från ICREA som ledde studien.
Han uppskattar att de första kliniska prövningarna på människor kan påbörjas inom några år. Detta beror på om kommande studier bekräftar resultaten och nödvändig finansiering säkras.
I Sverige insjuknar mellan 20 000 och 25 000 svenskar i en demenssjukdom varje år. Idag finns det upp till 150 000 demenssjuka i Sverige där ungefär 2 av 3 har Alzheimers sjukdom, enligt uppgifter från Hjärnfonden.
Forskningen publicerades urpsrungligen i tidskriften Signal Transduction and Targeted Therapy.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
