Forskare lyckas vända Alzheimers – möss fick tillbaka minnet

Forskarne har utvecklat en behandling som använder nanopartiklar för att “påminna” blod-hjärnbarriären om hur den ska fungera korrekt, skriver The Telegraph.

Barriären fungerar som en vakthållare runt hjärnan. Den kontrollerar vad som släpps in och ut. Hos Alzheimerpatienter blir dock systemet igentäppt och ineffektivt.

De injicerbara nanopartiklarna färdas via blodomloppet till barriären där de fäster. De stimulerar naturliga mekanismer. Detta gör att hjärnan åter kan få tillgång till näringsämnen. Den kan också rensa bort avfallsprodukter, inklusive de klibbiga amyloid beta-plack som hindrar hjärnceller från att kommunicera.

Dramatiska resultat

Behandlingen testades på möss som var genetiskt programmerade att producera stora mängder amyloid beta plack. Dessa leder till betydande kognitiv försämring liknande Alzheimers.

“Bara en timme efter injektionen observerade vi en minskning på 50-60 procent av amyloid beta i hjärnan”, säger Junyang Chen, en av forskarna bakom studien från West China Hospital och University College London till The Telegraph.

I ett av experimenten behandlade forskarna en 12 månader gammal mus, motsvarande en 60-årig människa, med nanopartiklar. Efter sex månader beter sig djuret som en frisk mus.