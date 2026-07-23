Antalet svenskar som får TBE av fästingar fortsätter att öka. Hittills i år har 213 personer smittats, en klar ökning jämfört med samma period tidigare år. Enligt Folkhälsomyndigheten är klimatförändringarna en viktig förklaring – och sjukdomen sprider sig nu till nya delar av landet.
Fästingplågan värre än någonsin: TBE-fallen ökar kraftigt
Fram till den 20 juli i år hade 213 personer i Sverige smittats av TBE, fästingburen hjärninflammation.
Det är betydligt mer än under samma period 2024 och 2025, då antalen var 111 respektive 138.
Ökning på 6 procent per år
Ulrika Marking, utredare och infektionsläkare på Folkhälsomyndigheten, bekräftar att det totala antalet TBE-fall per år tydligt ökar, även om uppgången inte är exakt lika stor varje enskilt år.
Sett över den senaste tioårsperioden ökar antalet svenska TBE-fall med i genomsnitt 6 procent per år, enligt Folkhälsomyndigheten.
Klimatförändringar huvudorsak
Förklaringen är enligt myndigheten främst klimatförändringarna: ett varmare klimat med tidigare vårar gynnar fästingarna. Samtidigt som fler människor vistas utomhus och därmed exponeras för fler fästingbett.
Utvecklingen märks tydligast geografiskt. TBE har historiskt varit koncentrerat till Stockholms, Uppsalas och Södermanlands kustområden.
Större geografisk spridning
Numera förekommer TBE i stora delar av mellersta och södra Sverige. Det finns fall rapporterade från Skåne i söder till södra Dalarnas län i norr, och längre norrut längs Östersjökusten.
Sjukdomen har spridit sig särskilt västerut, bland annat kring Vänern och Vättern.
Kan ge bestående besvär
Varje år vårdas mellan 250 och 350 personer på sjukhus i Sverige på grund av TBE, och en del får bestående besvär. De flesta som smittas får inga eller bara milda, influensaliknande symtom och diagnostiseras aldrig.
Men hos upp till en tredjedel sprids viruset vidare till hjärnan eller hjärnhinnorna, vilket kan ge hög feber, svår huvudvärk, nackstelhet och förvirring, och i sällsynta fall bestående men som personlighetsförändringar.
Nya rekommendationer
Folkhälsomyndigheten presenterade i maj nya rekommendationer om vaccination.
Vaccination rekommenderas till vuxna och barn från tre års ålder som riskerar fästingbett i så kallade riskområde 1, med måttlig till hög TBE-förekomst. Det är i praktiken omfattar större delen av Sverige söder om Dalälven.
Utsatta grupper
Personer med nedsatt immunförsvar samt äldre, särskilt över 50 år, löper störst risk att bli allvarligt sjuka och rekommenderas vaccination i ett bredare geografiskt område.
”Vaccination är en effektiv åtgärd för att förhindra TBE-relaterad sjukdom och död”, säger Ulrika Marking.
Liten andel som har TBE
Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande bara är en liten andel av fästingarna, som mest några få procent, som faktiskt bär på TBE-viruset.
Så risken att smittas vid ett enstaka fästingbett förblir generellt sett låg. Men för att vara på den säkra sidan, se till att du har vaccinerat dig.