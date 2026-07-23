Fästingplågan värre än någonsin: TBE-fallen ökar kraftigt

Klimatförändringar huvudorsak

Förklaringen är enligt myndigheten främst klimatförändringarna: ett varmare klimat med tidigare vårar gynnar fästingarna. Samtidigt som fler människor vistas utomhus och därmed exponeras för fler fästingbett.

Utvecklingen märks tydligast geografiskt. TBE har historiskt varit koncentrerat till Stockholms, Uppsalas och Södermanlands kustområden.

Större geografisk spridning

Numera förekommer TBE i stora delar av mellersta och södra Sverige. Det finns fall rapporterade från Skåne i söder till södra Dalarnas län i norr, och längre norrut längs Östersjökusten.

Sjukdomen har spridit sig särskilt västerut, bland annat kring Vänern och Vättern.

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Kan ge bestående besvär

Varje år vårdas mellan 250 och 350 personer på sjukhus i Sverige på grund av TBE, och en del får bestående besvär. De flesta som smittas får inga eller bara milda, influensaliknande symtom och diagnostiseras aldrig.

Men hos upp till en tredjedel sprids viruset vidare till hjärnan eller hjärnhinnorna, vilket kan ge hög feber, svår huvudvärk, nackstelhet och förvirring, och i sällsynta fall bestående men som personlighetsförändringar.

Nya rekommendationer

Folkhälsomyndigheten presenterade i maj nya rekommendationer om vaccination.

Vaccination rekommenderas till vuxna och barn från tre års ålder som riskerar fästingbett i så kallade riskområde 1, med måttlig till hög TBE-förekomst. Det är i praktiken omfattar större delen av Sverige söder om Dalälven.

Utsatta grupper

Personer med nedsatt immunförsvar samt äldre, särskilt över 50 år, löper störst risk att bli allvarligt sjuka och rekommenderas vaccination i ett bredare geografiskt område.

”Vaccination är en effektiv åtgärd för att förhindra TBE-relaterad sjukdom och död”, säger Ulrika Marking.

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Liten andel som har TBE

Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande bara är en liten andel av fästingarna, som mest några få procent, som faktiskt bär på TBE-viruset.

Så risken att smittas vid ett enstaka fästingbett förblir generellt sett låg. Men för att vara på den säkra sidan, se till att du har vaccinerat dig.