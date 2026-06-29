Fästingfara: Se till att du har koll lokalt

Lätt att bli lurad

En topplista över antalet fall kan lura oss när vi planerar för semestern. Den listan säger bara var flest människor drabbats, inte nödvändigtvis var den enskilda risken är störst.

”För den enskilda personen räcker det inte alltid att titta på en karta eller en topplista. TBE-risken

varierar mellan olika platser från år till år och är nära kopplad till hur man lever, rör sig och vistas utomhus under säsongen”, säger Charlotta Zacharias, legitimerad läkare och medicinsk expert på VaccinDirekt.

När vi lämnar hemmet för sommarstugan, båtlivet, vandringsleden eller släktens lantställe kan vi snabbt hamna i en helt annan risksituation än vi är vana vid.

Risken för TBE är lokal

Fästingar förekommer i många vanliga utomhusmiljöer, från trädgårdar och parker till

skogsområden, gräsytor och kustnära miljöer.

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Men det är bara en del av fästingarna som bär på TBE-virus. Det gör att risken kan vara mycket lokalt avgränsad och svår att förutse.

”Det kan röra sig om en specifik gräsplätt, en skogsdunge eller ett mindre område där

förutsättningarna varit särskilt gynnsamma. Ofta blir det tydligt först i efterhand, när sjukdomsfall har rapporterats.” förklarar Charlotta Zacharias.

Har TBE förekommit i ett område tidigare ska man vara fortsatt uppmärksam. Men att ett område hittills varit skonat är ingen garanti för framtiden.

TBE-vaccination rekommenderas

Folkhälsomyndigheten rekommenderar TBE-vaccination för vuxna och barn från tre års ålder som riskerar att bli fästingbitna i områden där myndigheten bedömer att TBE förekommer, och myndigheten delar in kommuner i olika riskområden.

1177 beskriver TBE som en virussjukdom som sprids med fästingar och påminner om att vaccin kan vara aktuellt för den som vistas där viruset finns.

Därför är den bästa strategin att tänka lokalt. Har TBE förekommit i området tidigare? Ska du vistas mycket i naturen?

Har barnen lekt i högt gräs? Har hunden dragit med sig fästingar hem? Ska du resa mellan olika delar av Sverige under semestern?

Samtidigt är det inte för sent bara för att sommaren redan har börjat. Enligt VaccinDirekt krävs minst tre till fyra doser för ett fullgott grundskydd, men den första dosen ger ett visst skydd och efter dos två, som normalt ges ungefär en månad senare, har man ett gott skydd under säsongen.

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Framför allt undviker du att bli oskyddad, något som skapade kaos förra sommaren. Du kan även testa ett oväntat tips från en biolog.