Utmattningssyndrom fortsätter att slå hårt mot svensk arbetsmarknad. Men vilka löper egentligen störst risk för utmattning och långvarig sjukfrånvaro?
Det yrket drabbas hårdast av utmattning
I Sverige räknas utmattningssyndrom som arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Omkring 20 000 personer sjukskrivs varje år för utmattningssyndrom, rapporterar SVT.
Nu visar en ny rapport från Afa Försäkring vilka som löper högst risk för utmattningssyndrom.
Kvinnor i 40-årsåldern sticker ut
Enligt rapporten löper kvinnor mellan 36 och 45 år, som arbetar i kommuner och regioner, högst risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på grund av utmattningssyndrom.
“Utmattningssyndrom utgjorde år 2019-2023 hälften av de 53 903 långa sjukfallen inom diagnosgruppen reaktion på svår stress. Vi ser att kvinnor generellt sett har betydligt högre risk än män för långvarig sjukfrånvaro på grund av utmattningssyndrom. Högst risk har kvinnor i kommuner och regioner”, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring, i ett pressmeddelande.
Vanligtvis ökar risken för lång sjukskrivning med åldern. Men den här diagnosen följer inte det mönstret.
“Det som sticker ut i statistiken här är att till skillnad från andra diagnoser, där risken brukar öka med stigande ålder, så ser det annorlunda ut när det gäller utmattningssyndrom. Här är istället risken som högst i 40-årsåldern och minskar därefter. Och kvinnor är som sagt var överrepresenterade här”, säger Ek.
Vissa yrken är särskilt utsatta
Statistiken visar att vissa yrken är särskilt utsatta – och de har alla något gemensamt: hög belastning och stora krav. Det handlar om yrkesgrupper inom socialt arbete, såsom socialsekreterare, kuratorer och psykologer. Därefter kommer chefsyrken.
“Yrkesgruppen socialt arbete, som bland annat innehåller socialsekreterare, kuratorer och psykologer, har högst risk att drabbas av lång sjukfrånvaro på grund av utmattningssyndrom. Chefsyrken har näst högst risk”, säger Andreas Ek.
Diagnosen förändras – men problemen består
Utmattningssyndrom är en medicinsk diagnos som uppstår efter långvarig stress och kännetecknas av både kroppsliga och psykiska besvär. Symtom som trötthet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, värk och magbesvär är vanliga.
Om några år kommer dock diagnosen försvinna, då WHO vill ta bort nationella diagnoser.
“Under åren har utmattningssyndromet varit ifrågasatt och visat sig dölja flera subgrupper. Nu finns en öppning till att vi blir mer specifika i hur vi förstår olika människors lidande och att vi kan ge bättre behandlingar”, har Elin Lindsäter, psykolog och en av Sveriges främsta forskare i fältet, tidigare sagt till Psykologtidningen.
Vill du veta hur din chef kan göra dig sjuk? Det kan du läsa om hos E55.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
