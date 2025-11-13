Det yrket drabbas hårdast av utmattning

I Sverige räknas utmattningssyndrom som arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Omkring 20 000 personer sjukskrivs varje år för utmattningssyndrom, rapporterar SVT.

Nu visar en ny rapport från Afa Försäkring vilka som löper högst risk för utmattningssyndrom.

Kvinnor i 40-årsåldern sticker ut

Enligt rapporten löper kvinnor mellan 36 och 45 år, som arbetar i kommuner och regioner, högst risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro på grund av utmattningssyndrom.

“Utmattningssyndrom utgjorde år 2019-2023 hälften av de 53 903 långa sjukfallen inom diagnosgruppen reaktion på svår stress. Vi ser att kvinnor generellt sett har betydligt högre risk än män för långvarig sjukfrånvaro på grund av utmattningssyndrom. Högst risk har kvinnor i kommuner och regioner”, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring, i ett pressmeddelande.

Vanligtvis ökar risken för lång sjukskrivning med åldern. Men den här diagnosen följer inte det mönstret.

“Det som sticker ut i statistiken här är att till skillnad från andra diagnoser, där risken brukar öka med stigande ålder, så ser det annorlunda ut när det gäller utmattningssyndrom. Här är istället risken som högst i 40-årsåldern och minskar därefter. Och kvinnor är som sagt var överrepresenterade här”, säger Ek.