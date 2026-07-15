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Hälsa

Cancerpatienter betalade en halv miljon för behandlingar som marknadsfördes på sociala medier

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Behandlingarna marknadsfördes på Facebook och Instagram innan de granskades av den irländska läkemedelsmyndigheten.. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Tio irländska cancerpatienter betalade motsvarande omkring 330 000–550 000 kronor var för avancerade cellbehandlingar som marknadsfördes via Facebook och Instagram. Nu har företaget bakom upplägget dömts – inte för att behandlingarna i sig bedömdes skadliga, utan för att de marknadsfördes och erbjöds utan de tillstånd som krävs enligt irländsk lag.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet på Irland och är en påminnelse om hur svårt sjuka människor kan lockas av dyra behandlingar som lovar hopp när den vanliga vården inte räcker till.

Lockades via Facebook och Instagram

Det irländska läkemedelsverket HPRA började utreda företaget Innovita Life efter att ha upptäckt att behandlingar mot cancer marknadsfördes på företagets webbplats och i sociala medier.

Patienterna skickades till Litauen där behandlingarna genomfördes. Priset låg mellan 30 000 och 50 000 euro per person.

Behandlingarna byggde på så kallade avancerade terapiläkemedel, där patientens egna blodceller bearbetas för att stimulera immunförsvaret.

en forskare forskar om DNA.
Sociala medier blir allt oftare en kanal för marknadsföring av medicinska behandlingar – något som ställer
höga krav på både myndigheter och patienter. (Foto: Unsplash)

Problemet var tillstånden – inte behandlingen

Domstolen slog fast att företaget brutit mot flera regler kring marknadsföring, dokumentation och försäljning av läkemedel.

En av företagets företrädare var legitimerad immunolog i Litauen, men saknade den behörighet som krävs för att ordinera den här typen av behandling i Irland.

Den irländska läkemedelsmyndigheten betonade samtidigt att utredningen inte visade att patienterna skadades av behandlingarna. Tvisten handlade i stället om att verksamheten saknade de tillstånd och den spårbarhet som lagen kräver.

Böter efter erkännande

Företaget erkände brotten i domstol.

Bolaget dömdes till böter och att betala rättegångskostnader. De två direktörerna slapp fängelse efter att ha erkänt, men tvingades betala delar av rättegångskostnaderna och donera pengar till välgörenhet.

Totalt fick tio irländska patienter behandlingarna.

Så ser reglerna ut i Sverige

I Sverige är avancerade cell- och genterapier hårt reglerade. Den här typen av behandlingar får normalt bara ges inom godkänd sjukvård eller i kliniska studier, och både verksamheten och läkemedlen måste uppfylla omfattande krav från myndigheterna.

Fallet från Irland innebär därför inte att motsvarande verksamhet har förekommit i Sverige – men visar hur viktigt det är att kontrollera vem som erbjuder avancerade medicinska behandlingar, särskilt när de marknadsförs direkt till patienter via sociala medier.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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