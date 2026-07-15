Cancerpatienter betalade en halv miljon för behandlingar som marknadsfördes på sociala medier

Problemet var tillstånden – inte behandlingen

Domstolen slog fast att företaget brutit mot flera regler kring marknadsföring, dokumentation och försäljning av läkemedel.

En av företagets företrädare var legitimerad immunolog i Litauen, men saknade den behörighet som krävs för att ordinera den här typen av behandling i Irland.

Den irländska läkemedelsmyndigheten betonade samtidigt att utredningen inte visade att patienterna skadades av behandlingarna. Tvisten handlade i stället om att verksamheten saknade de tillstånd och den spårbarhet som lagen kräver.

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Böter efter erkännande

Företaget erkände brotten i domstol.

Bolaget dömdes till böter och att betala rättegångskostnader. De två direktörerna slapp fängelse efter att ha erkänt, men tvingades betala delar av rättegångskostnaderna och donera pengar till välgörenhet.

Totalt fick tio irländska patienter behandlingarna.

Så ser reglerna ut i Sverige

I Sverige är avancerade cell- och genterapier hårt reglerade. Den här typen av behandlingar får normalt bara ges inom godkänd sjukvård eller i kliniska studier, och både verksamheten och läkemedlen måste uppfylla omfattande krav från myndigheterna.

Fallet från Irland innebär därför inte att motsvarande verksamhet har förekommit i Sverige – men visar hur viktigt det är att kontrollera vem som erbjuder avancerade medicinska behandlingar, särskilt när de marknadsförs direkt till patienter via sociala medier.

