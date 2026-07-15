Känner du dig utbränd? Här är några tips från medeltiden

Struktur lösningen

Munkarnas botemedel mot middagsdemonen handlade sällan om att fly problemet. Cassian menade att en munk som gav efter för lusten att byta plats eller kloster ändå skulle hinnas ikapp av samma känsla. Demonen följde med.

I stället förespråkade han struktur: regelbundet handarbete, envis närvaro i den egna cellen och en vägran att låta rastlösheten diktera besluten.

Bättre uppdelning

Strukturen i ett kloster gjorde att det blev en tydligare uppdelning av olika uppgifter under dagen. Man hade fasta bönetider, vilket gav både rytm och regelbundna pauser i det fysiska arbetet.

Idag upplever många människor att man ständigt är påkopplad eller uppkopplad för jobbet. Det blir lite tid att vila.

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Obalanserade vätskor

Något man trodde på medeltiden var att kroppen hade fyra ”humörer”: blod, slem, svart och gul galla. Stress och melankoli kunde bero på en obalans i vätskorna.

Botemedlet för det vi idag skulle kalla nedstämdhet var att äta annorlunda. Om man åt mycket grönsaker samt växtbaserade medel som kamomill för lugn och johannesört blev man mindre melankolisk.

En evig känsla

Ibland kan det vara bra med ett lite längre perspektiv. Litteraturvetaren Anna Katharina Schaffner, har skrivit boken ”Exhaustion: A History”.

Där tar hon upp att i princip varje generation genom historien har trott att just deras tid är den mest utmattande. Oavsett om man kämpade med medeltidens religiösa världsbild, 1700-talets vetenskapspositivism eller industrisamhällets ”kapitalistiska trötthet”.

Sverige ett av få länder med diagnosen utbrändhet

I dag är Sverige och Nederländerna bland de få länder där utbrändhet erkänns som en diagnos man kan sjukskrivas för. Lite märkligt med tanke på hur länge vi har levt med det.

Slutsatsen från både medeltida munkar och moderna forskare tycks alltså vara densamma: utmattning är inget nytt fenomen, och lösningen sällan att fly undan – utan att skapa struktur, rutin och tålamod nog att stanna kvar i det obekväma.

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