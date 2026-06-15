Bostadskrisen har blivit en sexkris – åtta av tio unga säger att deras dejting påverkas

Svenskarna sticker ut

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Det som överraskade LELO mest var inte att boendesituationen påverkar relationerna utan hur stark effekten verkar vara i Sverige.

84 procent säger att det är svårare att hitta en partner.

78 procent uppger att det sociala livet påverkas negativt.

85 procent känner sig misslyckade på grund av sin boendesituation.

”De svenska siffrorna var väldigt höga. Det var det som överraskade oss mest”, säger Jenny Peura.

Jenny Peura ansvarar för marknad och kommunikation när Lelo positionerar sig i premiumsegmentet.

Generationen som väntar

Resultaten ligger i linje med flera andra undersökningar som visar att unga vuxna senarelägger många av livets stora beslut.

Enligt LELO:s tidigare Onanirapport uppger många att utbildning, karriär och ekonomi prioriteras före relationer. Den nya undersökningen pekar samtidigt på att det inte bara handlar om livsval.

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”Många unga verkar känna att de först måste ha kontroll över ekonomi, boende och framtid innan de kan prioritera en relation”, säger Jenny Peura.

För många unga har bostadsbristen blivit ett större hinder för kärleken än själva dejtandet. (Foto: Pressbild)

Sexlivet påverkas

Sju av tio unga uppger att boendesituationen påverkar sexlivet negativt.

LELO beskriver utvecklingen som att bostadskrisen också blivit en intimitetskris.

När privatlivet minskar förändras även beteendet. Företaget ser bland annat att diskreta produkter blir viktigare för personer som fortfarande bor hemma.

”När privatlivet är begränsat blir tysta och diskreta produkter viktigare”, säger Jenny Peura.

Ett vuxenliv på vänt

Att bo hemma längre upp i åldrarna är inte längre ovanligt. För många är det ett resultat av höga bostadspriser, långa köer och en pressad hyresmarknad.

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Men undersökningen visar att effekterna märks långt utanför bostaden.

Nästan nio av tio uppger att de känner press över situationen och 85 procent beskriver den som ett misslyckande.

Samtidigt tror Jenny Peura att normerna kan vara på väg att förändras.

”När allt fler unga vuxna befinner sig i samma situation kan det bli mer socialt accepterat att bo hemma längre”, säger hon.

För många slutar dejten redan innan den börjat – när frågan om boende kommer upp. Men ibland hinner man hångla lite först… (Foto: Pressbild)

Kärlek, bostad och framtid

LELO menar att bostadsfrågan påverkar betydligt mer än möjligheten att flytta hemifrån.

Om unga får svårare att skapa privatliv, relationer och samboliv är det rimligt att även familjebildningen påverkas.

”Vi ska vara försiktiga med att säga att bostadssituationen ensam förklarar utvecklingen. Men relationer, samboskap och familjebildning hänger nära samman med möjligheten att etablera sig på bostadsmarknaden”, säger Jenny Peura.

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En sak verkar i alla fall säker.

Det är svårt att vara vuxen på riktigt när man fortfarande måste sms:a hem och fråga om vardagsrummet är ledigt.

Perfect Weekend Guide: LELO

• Svenska LELO grundades i Stockholm 2003 och har vuxit till ett av världens mest kända premiumvarumärken inom sexleksaker och intimhälsa.

• Företaget var tidigt ute med att kombinera skandinavisk design, ny teknik och fokus på välmående, vilket bidrog till att göra sexleksaker till en livsstilsprodukt snarare än en tabubelagd nisch.

• Marknaden för så kallad intimitetsteknik växer snabbt. Enligt flera branschanalyser väntas den globala marknaden närma sig 200 miljarder dollar under det kommande decenniet.

• LELO är också känt för sina återkommande undersökningar om svenskarnas sexliv, relationer och dejtingvanor, bland annat den årliga Onanirapporten.