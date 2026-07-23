En snabb viktnedgång är nu närmare till hands tack vare läkemedel som Ozempic. Det kan dock leda till helt andra problem.
Fler gör botox-ingrepp – på grund av Ozempic
Den ökande användningen av läkemedel för viktnedgång har fått konsekvenser på flera lite oväntade sätt.
Tidigare har snackstillverkare sagt att det har inneburit problem för försäljningen av chokladbitar i butik, vilket Realtid har skrivit om.
Men det ger medvind åt den schweiziska hudvårds- och estetikkoncernen Galderma.
Märks i försäljningen
Bolaget uppger att allt fler patienter som behandlas med så kallade GLP-1-läkemedel efterfrågar estetiska behandlingar för att motverka ansiktsförändringar efter kraftig viktnedgång, skriver CNBC.
Fenomenet, som ofta kallas ”Ozempic face”, syftar på att ansiktet kan förlora volym när kroppsvikten minskar snabbt.
Det kan ge ett mer insjunket eller slappare utseende, vilket enligt Galderma ökar intresset för behandlingar som fillers, kollagenstimulerande injektioner och botox.
Bolagets vd Flemming Ørnskov uppger att utvecklingen redan märks i försäljningen.
Läs mer: Novo Nordisk vill stoppa rivalens reklam: ”Avsiktligt vilseledande”. Realtid
Tror på ännu större marknad
Den växande användningen av GLP-1-läkemedel, särskilt i USA, bidrar till en stark efterfrågan inom Galdermas estetiska verksamhet.
Samtidigt bedömer bolaget att marknaden fortfarande befinner sig i ett tidigt skede.
Enligt bolaget använder nu omkring var tionde vuxen amerikan GLP-1-läkemedel för viktnedgång.
Den snabbt växande patientgruppen väntas skapa en större marknad för behandlingar som syftar till att återställa ansiktsvolym och förbättra hudens utseende efter betydande viktminskning.
Galderma redovisade en försäljningstillväxt på nära 25 procent, rensat för valutaeffekter, jämfört med samma period i fjol.
Läs mer: Ny studie: Förvånande biverkning av Ozempic. E55
Växer snabbast i USA
Tillväxten var särskilt stark i USA, där försäljningen ökade med 32 procent. På övriga marknader uppgick tillväxten till 19 procent.
Bolaget tillverkar bland annat botox, dermala fillers och kollagenstimulerande produkter som används inom icke-kirurgiska estetiska behandlingar.
Efterfrågan på den typen av behandlingar har ökat kraftigt de senaste åren, en utveckling som ofta beskrivs som en global botoxboom.
GLP-1-läkemedel som Ozempic, Wegovy och Zepbound används i allt större omfattning mot övervikt och fetma.
I takt med att fler patienter går ner mycket i vikt bedömer Galderma att behovet av kompletterande estetiska behandlingar kommer att fortsätta öka.
Läs mer: Fiasko för Tesla – aktien faller tungt på börsen. Realtid