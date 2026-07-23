Fler gör botox-ingrepp – på grund av Ozempic

Tror på ännu större marknad

Den växande användningen av GLP-1-läkemedel, särskilt i USA, bidrar till en stark efterfrågan inom Galdermas estetiska verksamhet.

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Samtidigt bedömer bolaget att marknaden fortfarande befinner sig i ett tidigt skede.

Enligt bolaget använder nu omkring var tionde vuxen amerikan GLP-1-läkemedel för viktnedgång.

Den snabbt växande patientgruppen väntas skapa en större marknad för behandlingar som syftar till att återställa ansiktsvolym och förbättra hudens utseende efter betydande viktminskning.

Galderma redovisade en försäljningstillväxt på nära 25 procent, rensat för valutaeffekter, jämfört med samma period i fjol.

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Växer snabbast i USA

Tillväxten var särskilt stark i USA, där försäljningen ökade med 32 procent. På övriga marknader uppgick tillväxten till 19 procent.

Bolaget tillverkar bland annat botox, dermala fillers och kollagenstimulerande produkter som används inom icke-kirurgiska estetiska behandlingar.

Efterfrågan på den typen av behandlingar har ökat kraftigt de senaste åren, en utveckling som ofta beskrivs som en global botoxboom.

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GLP-1-läkemedel som Ozempic, Wegovy och Zepbound används i allt större omfattning mot övervikt och fetma.

I takt med att fler patienter går ner mycket i vikt bedömer Galderma att behovet av kompletterande estetiska behandlingar kommer att fortsätta öka.

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