Många hade trott att Alecta skulle få reprimander av Finansinspektionen efter det stora fiaskot i USA. Men det blir inga åtgärder, enligt Di:s källor.
Efter miljardfiaskot – pensionsjätten slipper straff
När Signature Bank, Silicon Valley Bank och First Republic Bank gick omkull inom loppet av några dagar i 2023 var det en relativt omfattande bankkris som skakade amerikansk finansvärld.
Det fanns också stora förlorare här i Sverige. Den svenska pensionsjätten Alecta fick se nära 20 miljarder kronor gå upp i rök.
“Vi anser självklart att det är ett stort misslyckande för oss som investerare”, sa dåvarande vd:n Magnus Billing till Bloomberg då.
Inga åtgärder
Finansinspektionen meddelade då att man skulle inleda en granskning av Alectas investeringar i amerikanska banker.
Men den avslutas nu utan att man vidtar några åtgärder, trots att myndighetens egna experter anser att pensionsbolaget brustit i sin riskhantering.
Beslutet har väckt starka reaktioner internt och beskrivs av flera källor som kontroversiellt.
Myndighetens granskning fokuserade på hur bolaget bedömde och mätte investeringsriskerna i dessa innehav.
Skapat spänningar
Enligt uppgifter till Dagens Industri visade den preliminära bedömningen att Alecta inte hade haft tillräckligt robusta rutiner för att hantera riskexponeringen.
Trots det väljer Finansinspektionens ledning nu att inte gå vidare med sanktioner.
Myndighetens jurister bedömer att de tekniska slutsatserna inte uppfyller de juridiska kraven för ett ingripande, medan experterna anser att rättsavdelningen saknar tillräcklig förståelse för försäkringsbranschens riskmodeller.
Beslutet har skapat spänningar inom myndigheten. Enligt källor riskerar beslutet att sända signaler om att försäkringsbolag kan undgå ansvar även när riskmätningen brister.
Känslig fråga
Bakgrunden gör frågan särskilt känslig. En sanktion mot Alecta hade kunnat få långtgående konsekvenser.
Enligt regelverket kan Collectum, som ansvarar för upphandlingen av ITP-systemets förvalsalternativ, utesluta ett bolag som bötfälls av Finansinspektionen.
Ett sådant beslut hade inneburit att Alecta riskerat sin position som standardval för över 2,8 miljoner sparare och tiotusentals företag – en roll som ger stora och stabila kapitalinflöden.
Beslutet uppges därför ha fått politiska dimensioner.
Undkommer prövning
Både Alecta och Collectum styrs ytterst av arbetsmarknadens parter genom Svenskt Näringsliv och PTK, vilket enligt flera bedömare gjort Finansinspektionens hantering extra känslig.
Den parallella granskningen av Alectas investeringar i Heimstaden Bostad, där pensionsbolaget placerat omkring 50 miljarder kronor, väntas enligt uppgifter också avslutas utan några större åtgärder.
Därmed ser pensionsjätten ut att undkomma ytterligare prövning – åtminstone tills vidare.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
