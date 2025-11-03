Efter miljardfiaskot – pensionsjätten slipper straff

När Signature Bank, Silicon Valley Bank och First Republic Bank gick omkull inom loppet av några dagar i 2023 var det en relativt omfattande bankkris som skakade amerikansk finansvärld.

Det fanns också stora förlorare här i Sverige. Den svenska pensionsjätten Alecta fick se nära 20 miljarder kronor gå upp i rök.

“Vi anser självklart att det är ett stort misslyckande för oss som investerare”, sa dåvarande vd:n Magnus Billing till Bloomberg då.

Inga åtgärder

Finansinspektionen meddelade då att man skulle inleda en granskning av Alectas investeringar i amerikanska banker.

Men den avslutas nu utan att man vidtar några åtgärder, trots att myndighetens egna experter anser att pensionsbolaget brustit i sin riskhantering.

Beslutet har väckt starka reaktioner internt och beskrivs av flera källor som kontroversiellt.

Myndighetens granskning fokuserade på hur bolaget bedömde och mätte investeringsriskerna i dessa innehav.