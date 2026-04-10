Vd i svenskt bolag döms för bokföringsbrott efter miljonaffär 

Revisorn slog larm

Det var först i april 2024 som en revisor slog larm. Då hade affären fortfarande inte bokförts korrekt.

Enligt revisorn gick det därför inte att bedöma bolagets resultat eller ekonomiska ställning.

Domstolen instämmer i den bilden och skriver att bristerna var så stora att verksamhetens förlopp inte gick att överblicka.

Missa inte: Grova ekobrottslingar fick köpa välfärdsbolag. Dagens PS

“Mycket stora avvikelser”

Tingsrätten är tydlig i sin dom:

”Underlåtenheten att ombesörja att i rätt tid bokföra plattformsförvärvet i rätt tid har inneburit mycket stora avvikelser på berörda konton…”.

Domstolen pekar också på att den uteblivna bokföringen påverkade både resultat och eget kapital.

Inte medvetet – men grovt oaktsamt

Samtidigt finns inget som tyder på att vd:n medvetet försökt dölja affären. Tvärtom hade revisorn informerats om upplägget i förväg.

Men det räckte inte.

Tingsrätten menar att vd:n, med sin erfarenhet, borde ha förstått att bokföringen inte kunde skjutas upp så länge. Att han ändå inte agerade ses som grov oaktsamhet.

Straffas – men slipper näringsförbud

Påföljden blir villkorlig dom i kombination med 160 timmars samhällstjänst. Något näringsförbud blir det däremot inte.

Bolaget döms att betala en företagsbot på 4 miljoner kronor.

Läs också: AP-fondernas gröna miljardsmäll – nu blöder ännu ett bolag pengar. Realtid