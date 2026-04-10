En vd i ett svenskt bolag döms för bokföringsbrott efter att stora transaktioner inte bokförts i tid.
Vd i svenskt bolag döms för bokföringsbrott efter miljonaffär
Att inte uppfylla sin bokföringsskyldighet kan bli dyrt. Senast häromveckan rapporterade PS om fyra affärsmän som fällts i Stockholms tingsrätt efter att ha lämnat in årsredovisningen elva månader för sent.
Den här gången kretsar det kring ett bolag som driver en social medieplattform med intäkter från digital annonsering.
Bokförde affärshändelser för sent
I början av 2023 köpte bolaget en plattform från ett amerikanskt företag för motsvarande drygt 170 miljoner kronor.
I stället för att betala direkt överläts bolagets kundfordringar till säljaren, vilket innebar att kunderna betalade direkt till det amerikanska bolaget.
Problemet? Transaktionerna bokfördes inte i tid.
Inte heller de löpande betalningarna, som uppgick till över 100 miljoner kronor. Det rapporterar Dagens Juridik.
Revisorn slog larm
Det var först i april 2024 som en revisor slog larm. Då hade affären fortfarande inte bokförts korrekt.
Enligt revisorn gick det därför inte att bedöma bolagets resultat eller ekonomiska ställning.
Domstolen instämmer i den bilden och skriver att bristerna var så stora att verksamhetens förlopp inte gick att överblicka.
“Mycket stora avvikelser”
Tingsrätten är tydlig i sin dom:
”Underlåtenheten att ombesörja att i rätt tid bokföra plattformsförvärvet i rätt tid har inneburit mycket stora avvikelser på berörda konton…”.
Domstolen pekar också på att den uteblivna bokföringen påverkade både resultat och eget kapital.
Inte medvetet – men grovt oaktsamt
Samtidigt finns inget som tyder på att vd:n medvetet försökt dölja affären. Tvärtom hade revisorn informerats om upplägget i förväg.
Men det räckte inte.
Tingsrätten menar att vd:n, med sin erfarenhet, borde ha förstått att bokföringen inte kunde skjutas upp så länge. Att han ändå inte agerade ses som grov oaktsamhet.
Straffas – men slipper näringsförbud
Påföljden blir villkorlig dom i kombination med 160 timmars samhällstjänst. Något näringsförbud blir det däremot inte.
Bolaget döms att betala en företagsbot på 4 miljoner kronor.
