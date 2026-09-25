Var ledig varje fredag med full lön – så gjorde företagen

Ändå bestämde sig byrån för att pröva. Under sex månader fick medarbetarna arbeta måndag till torsdag med full lön.

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Fredagen började på måndagen

Evolve införde ostörd arbetstid på förmiddagarna. Då skulle ingen kollega avbryta med en snabb fråga, och mejlen fick vänta. Möten flyttades till eftermiddagarna, fick tydligare syften och skulle inte ta mer tid än nödvändigt. Innan medarbetarna gick hem planerade de nästa arbetsdag.

Det gav resultat, konstaterar Dagens Nyheter. Byråns omsättning ökade med i genomsnitt åtta procent per medarbetare, när effekten av nyanställningar räknats bort. Produktiviteten hos den befintliga personalen steg med 36 procent. Kollega uppger också att lönsamheten förbättrades med åtta procent, eftersom mindre tid gick åt till sådant som företaget inte kunde debitera kunderna för.

Medarbetare som tidningarna talat med beskriver dessutom ett lugnare arbete och mer ork utanför jobbet. För Louise Henricsson, som tidigare haft svårt att orka med arbetstrycket, gjorde den tydligare planeringen stor skillnad.

Försöket med fyra arbetsdagar är slut, men Evolve har behållit en kortare vecka. Personalen arbetar nu 35 timmar och kan fördela den frigjorda tiden på olika sätt.

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