Ledig varje fredag och ändå full lön? På två svenska företag har det gått att ordna. Vägen dit såg dock ganska olika ut.
Var ledig varje fredag med full lön – så gjorde företagen
På redovisningsbyrån Evolve i Bålsta var chefen till en början skeptisk. Företaget lever på att ta betalt för arbetad tid. Hur skulle personalen kunna arbeta mindre utan att intäkterna sjönk?
Ändå bestämde sig byrån för att pröva. Under sex månader fick medarbetarna arbeta måndag till torsdag med full lön.
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Fredagen började på måndagen
Evolve införde ostörd arbetstid på förmiddagarna. Då skulle ingen kollega avbryta med en snabb fråga, och mejlen fick vänta. Möten flyttades till eftermiddagarna, fick tydligare syften och skulle inte ta mer tid än nödvändigt. Innan medarbetarna gick hem planerade de nästa arbetsdag.
Det gav resultat, konstaterar Dagens Nyheter. Byråns omsättning ökade med i genomsnitt åtta procent per medarbetare, när effekten av nyanställningar räknats bort. Produktiviteten hos den befintliga personalen steg med 36 procent. Kollega uppger också att lönsamheten förbättrades med åtta procent, eftersom mindre tid gick åt till sådant som företaget inte kunde debitera kunderna för.
Medarbetare som tidningarna talat med beskriver dessutom ett lugnare arbete och mer ork utanför jobbet. För Louise Henricsson, som tidigare haft svårt att orka med arbetstrycket, gjorde den tydligare planeringen stor skillnad.
Försöket med fyra arbetsdagar är slut, men Evolve har behållit en kortare vecka. Personalen arbetar nu 35 timmar och kan fördela den frigjorda tiden på olika sätt.
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Ett stenhuggeri tog en annan väg
På Löbe Granit utanför Umeå går det inte att skjuta upp ett mejl för att få en bänkskiva färdig. Där arbetar de anställda i stället nio timmar om dagen, måndag till torsdag. Det blir 36 timmar i veckan – och fredagen ledig.
Bakom upplägget fanns ett problem som cheferna ville lösa. Företagets två avdelningar hade olika mycket att göra under olika delar av året, men hjälpte inte alltid varandra. Den kortare veckan gav dem ett gemensamt mål: att bli klara till torsdag eftermiddag.
Nu planerar de arbetet tillsammans och flyttar hjälp mellan avdelningarna när det behövs, berättar Dagens Arbete. Tanken var att alla skulle arbeta en halv fredag om veckans jobb inte var klart. Enligt vice vd Per Lönnberg har det ännu aldrig behövts. Vd Anna Brännström uppger också att sjukskrivningarna minskat och omsättningen ökat, utan att ange några siffror.
Vad kostar en fredag på egen hand?
Vill du också vara ledig varje fredag, men misstänker att chefen inte tänker betala för fem dagar? Det går förstås att gå ner i tid ändå. Men då kommer fredagen med en prislapp.
PS har tidigare konstaterat att nettolönen minskar med omkring 5 700 kronor i månaden för den som tjänar 38 300 kronor och går ner till 80 procents arbetstid. Även pensionen kan påverkas.
På Evolve och Löbe fick personalen tillbaka fredagen genom att göra om jobbet. Den som ordnar den själv får i regel göra om sin budget.
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