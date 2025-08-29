Utkonkurrerat: Lägger ned efter 600 år

Det är ett företag med anor från 1400-talet som nu går i graven. Gjuteriet i Guldsmedshyttan grundades för 600 år sedan och är ett av världens äldsta fungerande gjuterier.

Snart är det dags att skriva ”var” i stället för ”är”. Nuvarande ägaren till gjuteriet, Baettr, har beslutat lägga ned tillverkningen och göra de cirka 130 anställda arbetslösa, rapporterar Sveriges radio.

Klarar inte konkurrensen

I ett pressmeddelande skriver företaget att tillverkningen haft ”betydande kostnadsutmaningar” och specificerar det med att konkurrensen från lågkostnadsalternativ gör att man inte längre anser sig kunna fortsätta produktionen.

Företagsledningen väljer att spela fegt och ställer inte upp för en intervju utan hänvisar till ett skriftligt uttalande där Torbjörn Lanzt, vd och fabrikschef, säger att ”det här är ett mycket svårt beslut, särskilt med tanke på det starka engagemang och den unika kompetens som finns i Guldsmedshyttan”.