Det höll i 600 år. I oktober är det slut. Baettr i Guldsmedshyttan lägger ned, 130 mister jobbet. Konkurrens från Kina blev dödsstöten.
Utkonkurrerat: Lägger ned efter 600 år
Det är ett företag med anor från 1400-talet som nu går i graven. Gjuteriet i Guldsmedshyttan grundades för 600 år sedan och är ett av världens äldsta fungerande gjuterier.
Snart är det dags att skriva ”var” i stället för ”är”. Nuvarande ägaren till gjuteriet, Baettr, har beslutat lägga ned tillverkningen och göra de cirka 130 anställda arbetslösa, rapporterar Sveriges radio.
Dansk elbrist: Då blir Sverige “powerbank”. Dagens PS.
Klarar inte konkurrensen
I ett pressmeddelande skriver företaget att tillverkningen haft ”betydande kostnadsutmaningar” och specificerar det med att konkurrensen från lågkostnadsalternativ gör att man inte längre anser sig kunna fortsätta produktionen.
Företagsledningen väljer att spela fegt och ställer inte upp för en intervju utan hänvisar till ett skriftligt uttalande där Torbjörn Lanzt, vd och fabrikschef, säger att ”det här är ett mycket svårt beslut, särskilt med tanke på det starka engagemang och den unika kompetens som finns i Guldsmedshyttan”.
Flera ägarbyten på 2000-talet
Det som tidigare var Guldsmedshytte bruk togs över av norska Windcastgruppen 2003 för att tillverka delar till vindkraftverk. Efter ett par ägarbyten drivs gjuteriet i dag alltså av Baettr.
Sista gjutningen sker i oktober men Baettr säger att man ska försöka ”identifiera potentiella aktörer” för att fortsätta driften.
“Absurt” marknadsläge för krisande vindkraft. Dagens PS
”Mönstret går igen”
”Produktionen för vindkraft höll i drygt 20 år. Nu är det Kina som tar över. Dels har Kina billigare arbetskraft. Dels har Kina ett överflöd av råvaror i form av järn och stål”, summerar NA:s Lars Ströman i en ledartext.
”Mönstret går igen från andra industrinedläggningar i Bergslagen. Det finns företag på andra håll som gör samma jobb billigare.”
Ännu en dansk börssmäll: Regeringsorder sänker vindkraftsaktien. Dagens PS
Vindkraft som är 80% färdigställd stoppas – aktien störtdyker. Realtid
