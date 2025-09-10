Dagens PS
USA:s välavlönade mest rädda för arbetslöshet

USA
De som tjänar mest i USA är också mest rädda för att bli av med sina jobb, enligt ny rapport. (Foto: Seth Wenig/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

De med störst årsinkomster på över 100 000 dollar fruktar mer för att bli utan jobb än andra inkomstgrupper i USA.

Det här visar en undersökning i augusti av New Yorks centralbank.

På senare tid, senast i tisdags, har nya siffror kommit in som underblåst oron för att bli arbetslös. Den amerikanska jobbtillväxten är hotad och kan i värsta fall kullkasta USA:s ekonomi allvarligt.

Att de mest välbeställda på arbetsmarknaden nu ligger sömnlösa hänger ihop med en rädsla för att den dystra utvecklingen ska drabba kontorsjobben.

“Tjänstemannarecession” oroar i USA

Det här berättar Fortune och skriver att det finns en utbredd fruktan för en ”tjänstemannarecession”.

I rapporten från New York Federal Reserve framgår det att personer med högre nivåer av avslutad utbildning, såsom kandidatexamen, tillika de som avslutade höga matematikutbildningar, är mer rädda för att ökande arbetslöshet än de som inte är lika högt skolade.

Gapet mellan dessa inkomstgrupper på området har dessutom ökat, visar undersökningen.

”Med andra ord: Rika, utbildade amerikaner tror att arbetslöshet kommer att bli ett mer utbrett problem inom en snar framtid”, konstaterar det amerikanska affärsmagasinet Fortune.

Läs också: Därför lyssnar alla i USA på bankdirektörens ord DagensPS

Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

