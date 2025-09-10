USA:s välavlönade mest rädda för arbetslöshet

Det här visar en undersökning i augusti av New Yorks centralbank.

På senare tid, senast i tisdags, har nya siffror kommit in som underblåst oron för att bli arbetslös. Den amerikanska jobbtillväxten är hotad och kan i värsta fall kullkasta USA:s ekonomi allvarligt.

Att de mest välbeställda på arbetsmarknaden nu ligger sömnlösa hänger ihop med en rädsla för att den dystra utvecklingen ska drabba kontorsjobben.

“Tjänstemannarecession” oroar i USA

Det här berättar Fortune och skriver att det finns en utbredd fruktan för en ”tjänstemannarecession”.

I rapporten från New York Federal Reserve framgår det att personer med högre nivåer av avslutad utbildning, såsom kandidatexamen, tillika de som avslutade höga matematikutbildningar, är mer rädda för att ökande arbetslöshet än de som inte är lika högt skolade.

Gapet mellan dessa inkomstgrupper på området har dessutom ökat, visar undersökningen.

”Med andra ord: Rika, utbildade amerikaner tror att arbetslöshet kommer att bli ett mer utbrett problem inom en snar framtid”, konstaterar det amerikanska affärsmagasinet Fortune.

