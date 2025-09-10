De med störst årsinkomster på över 100 000 dollar fruktar mer för att bli utan jobb än andra inkomstgrupper i USA.
USA:s välavlönade mest rädda för arbetslöshet
Här tar sig Kiruna vatten över huvudet
Försenat igen. Underkänt i besiktning. En prislapp som drar i väg. Kritik från Konkurrensverket. Allt är inte idylliska kyrkflyttar i Kiruna. Kirunas nya badhus har inte glatt många badgäster än, men desto fler rubriksättare. De senaste talar om att badhuset försenas på grund av att besiktningen avslöjat brister som måste åtgärdas innan det öppnas, enligt …
Grön satsning nedlagd: Biobränsle har kostat miljarder
Miljarder av statliga pengar spenderade på ett grönt industriäventyr. Nu har fabriken stängt och hotas av konkurs. Låter det bekant? Nej, det handlar inte om Northvolt eller några andra gröna svenska industrisatsningar som stått på öronen. Även om det kan låta så. I stället handlar det om vårt västra grannland Norge och ett stort grönt …
Ekobrottsling bakom företagsrådgivare
Di avslöjar att den kritiserade företagsrådgivaren Rekonstruktionsgruppen har en bulvan som vd i Sverige. I själva verket drivs dock bolaget av ekobrottslingen Mikael Kristensson som utvandrade till Spanien redan på 1990-talet. Di har rett ut vad som egentligen pågår bakom kulisserna hos Stockholms företagsrådgivare Rekonstruktionsgruppen. Rekonstruktionsgruppen styrs av bulvan Där kommer nu fram uppgifter som …
Bitter fejd avgjord – han tar över Murdochs imperium
Mediamogulen Rupert Murdoch har avslutat en bitter fejd inom både familj och företag. Han går segrande ur och får se sin äldsta son Lachlan ta över hans imperium. I slutet av 2023 inledde Rupert Murdoch en hemlig rättsprocess för att ändra villkoren i familjens oåterkalleliga förtroendefond. Detta för att säkra att äldsta sonen Lachlan Murdoch …
IT-jättens larm: Företag är inte skyddade mot identitetsattacker
En ny rapport avslöjar ett svagt skydd mot identitetsattacker inom näringslivet. Trots ökade hot känner sig få företag säkra på sina försvar. En ny rapport från Cisco Duo avslöjar ett svagt skydd mot identitetsbaserade attacker inom näringslivet. Trots växande hot är förtroendet för befintliga säkerhetslösningar anmärkningsvärt lågt. Endast en minoritet av företagen känner sig trygga …
Det här visar en undersökning i augusti av New Yorks centralbank.
På senare tid, senast i tisdags, har nya siffror kommit in som underblåst oron för att bli arbetslös. Den amerikanska jobbtillväxten är hotad och kan i värsta fall kullkasta USA:s ekonomi allvarligt.
Att de mest välbeställda på arbetsmarknaden nu ligger sömnlösa hänger ihop med en rädsla för att den dystra utvecklingen ska drabba kontorsjobben.
“Tjänstemannarecession” oroar i USA
Det här berättar Fortune och skriver att det finns en utbredd fruktan för en ”tjänstemannarecession”.
I rapporten från New York Federal Reserve framgår det att personer med högre nivåer av avslutad utbildning, såsom kandidatexamen, tillika de som avslutade höga matematikutbildningar, är mer rädda för att ökande arbetslöshet än de som inte är lika högt skolade.
Gapet mellan dessa inkomstgrupper på området har dessutom ökat, visar undersökningen.
”Med andra ord: Rika, utbildade amerikaner tror att arbetslöshet kommer att bli ett mer utbrett problem inom en snar framtid”, konstaterar det amerikanska affärsmagasinet Fortune.
Läs också: Därför lyssnar alla i USA på bankdirektörens ord DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Oracle lyfter kraftigt – Ellison närmar sig Musk i rikedom
Oracle-aktien steg 31 procent i förhandeln på onsdagen. Uppgången förde grundaren Larry Ellisons förmögenhet nära samma nivå som Teslas vd Elon Musk, enligt Bloombergs miljardärsindex. Lyftet kom efter att bolaget redovisat starka kvartalssiffror och en rad stora kontrakt inom molninfrastruktur kopplad till artificiell intelligens, rapporterar Financial Times. Vd Safra Catz beskrev kvartalet som ”häpnadsväckande”. Oracle …
Uran är hett – men räcker det till?
Efterfrågan på kärnkraft globalt bara ökar och med det ökar även efterfrågan på uran. Fram till 2040 kan behovet mer än fördubblas. Kärnkraftsdebatten pågår för fullt i Sverige och frågan är om det kommer bli nya reaktorer eller inte. Regeringen har lovat det och utredningar pågår men ännu har inga spadar satts i marken. Men …
Upptäckt: Det enda som blir smalare med åren
Om åren har en tendens att göra oss bredare, får de samtidigt musiksmaken att smalna. En ny studie handlar om vår musiksmak när vi blir äldre. Många har lyssnat till TSOOL, The Soundtrack of Our Lives. Nu kan vi läsa artikeln. På ACM Digital Library finns nämligen den vetenskapliga artikeln med samma namn, ?”Soundtracks of …
Professorns besked: Då kan AI inte sparka dig
Enligt en professor i AI-politik finns det flera jobb som minimerar risken att du blir arbetslös på grund av tekniken. Baobao Zhang, som professorn i artificiell intelligens heter, slår fast att vårdarbete och hantverksjobb är mest säkra när AI går fram med stormsteg. Det skriver Business Insider och berättar att experten menar att det är …
Trumps ny krav på EU: Straffa Kina och Indien
Donald Trump vill sätta press på Putin genom att belägga Kina och Indien med 100-procentiga tullar. Men han tänker endast göra det om han får Europa med sig på tåget. Donald Trump har uppmanat EU att införa tullar på upp till 100 procent på Indien och Kina. Dett som en del av en gemensam insats …