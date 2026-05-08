Tysk storbank höjer prognos och skär ned

Commerzbank lanserar utvidgat paket för personalnedskärningar. Arkivbild Foto: Michael Probst AP/TT
Den tyska storbanken Commerzbank har höjt sin vinstprognos för 2026 samtidigt som vd Bettina Orlopp meddelar att 3 000 tjänster i koncernen ska bort.

Helårsvinsten beräknas nu till 3,4 miljarder euro, vilket kan jämföras med tidigare prognos på 3,2 miljarder. Till 2030 är siktet inställt på 5,9 miljarder euro i vinst.

Nedskärningarna och prognoshöjningen presenteras samtidigt som italienska Unicredit har inlett ett försök till köp av Commerzbank, vars styrelse avvisat propåerna från konkurrenten.

Aktien i Commerzbank, som redan inlett ett neddragningspaket där 3 900 tjänster ska bort, backar 1 procent efter beskeden.

Commerzbank har omkring 38 000 anställda inför personalneddragningarna.

