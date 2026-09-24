Tvist i EU om ”made in Europe”

Frankrike vill ha en strikt linje när det gäller vem som kan få stöd av offentliga medel inom ramen för IAA – EU-kommissionens nya förslag för att få fart på industrin.

Europeiska offentliga medel bör stötta europeiska arbetare och europeiska fabriker, säger industriminister Sébastien Martin på väg in till ett ministermöte i Bryssel på torsdagen.

Med europeiska menar han från de 27 länderna inom EU. Andra tycker dock att även produktion som innehåller delar från exempelvis länder som Storbritannien, Norge och Schweiz bör räknas in – eller rentav också likasinnade på annat håll som Sydkorea och Kanada.

Planen är att EU-länderna ska enas om sin syn på IAA senare i höst.