Tiotusentals hotell går till attack – stämmer Booking.com 

Hotrec driver processen i Amsterdam och har, på grund av högt tryck, förlängt anslutningsfristen för hotellägare till den 29 augusti.

I ett uttalande säger organisationen:

”Över 10 000 hotell har redan anslutit sig till det paneuropeiska initiativet för att kräva ersättning för ekonomiska förluster som orsakats av Booking.coms användning av olagliga ’best price’ (paritets)klausuler”.

Enligt Hotrec tvingades hotell att lova att inte erbjuda lägre pris än Booking.com på andra plattformar eller sina egna webbplatser. Det rapporterar Realtid.

Organisationen beskriver hur ”registreringen till den rättsliga processen fortsätter att öka stadigt, och responsen hittills visar på besöksnäringens starka vilja att stå upp mot orättvisa metoder på den digitala marknadsplatsen”.

Talan gäller perioden 2004-2024, fram till att Booking.com tog bort klausulerna för att följa EU:s Digital Markets Act.

Booking.com slår tillbaka

Booking.com bestrider dock anklagelserna.

I ett mejlat uttalande, återgivet av The Guardian, kallar bolaget branschorganisationernas påståenden ”felaktiga och vilseledande” och uppger att man inte fått ”formell underrättelse om en grupptalan”.

Enligt Booking slog domstolen inte fast att ”bästa pris”-klausulerna är konkurrensbegränsande i sig, utan ”konstaterade helt enkelt att sådana klausuler faller inom tillämpningsområdet för EU:s konkurrensrätt och att deras effekter måste bedömas från fall till fall”.

Företaget pekar dessutom på sitt ”åtagande om rättvis konkurrens” och hävdar att ”tidigare paritetsklausuler bidrog till att främja konkurrenskraftig prissättning snarare än att begränsa den”.

Booking.com hänvisar till en undersökning där 74 procent av hotellen uppger att plattformen gjort deras verksamhet mer lönsam, bland annat via högre beläggning och lägre kundanskaffningskostnad.