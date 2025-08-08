Över 10 000 hotell runt om i Europa ansluter sig till en grupptalan mot Booking.com. Branschorganisationen Hotrec menar att plattformen har snedvridit marknaden och pressat hotellens marginaler i två decennier.
Tiotusentals hotell går till attack – stämmer Booking.com
Tiotusentals hotell går till attack – stämmer Booking.com
Hotrec driver processen i Amsterdam och har, på grund av högt tryck, förlängt anslutningsfristen för hotellägare till den 29 augusti.
I ett uttalande säger organisationen:
”Över 10 000 hotell har redan anslutit sig till det paneuropeiska initiativet för att kräva ersättning för ekonomiska förluster som orsakats av Booking.coms användning av olagliga ’best price’ (paritets)klausuler”.
Enligt Hotrec tvingades hotell att lova att inte erbjuda lägre pris än Booking.com på andra plattformar eller sina egna webbplatser. Det rapporterar Realtid.
Organisationen beskriver hur ”registreringen till den rättsliga processen fortsätter att öka stadigt, och responsen hittills visar på besöksnäringens starka vilja att stå upp mot orättvisa metoder på den digitala marknadsplatsen”.
Talan gäller perioden 2004-2024, fram till att Booking.com tog bort klausulerna för att följa EU:s Digital Markets Act.
Booking.com slår tillbaka
Booking.com bestrider dock anklagelserna.
I ett mejlat uttalande, återgivet av The Guardian, kallar bolaget branschorganisationernas påståenden ”felaktiga och vilseledande” och uppger att man inte fått ”formell underrättelse om en grupptalan”.
Enligt Booking slog domstolen inte fast att ”bästa pris”-klausulerna är konkurrensbegränsande i sig, utan ”konstaterade helt enkelt att sådana klausuler faller inom tillämpningsområdet för EU:s konkurrensrätt och att deras effekter måste bedömas från fall till fall”.
Företaget pekar dessutom på sitt ”åtagande om rättvis konkurrens” och hävdar att ”tidigare paritetsklausuler bidrog till att främja konkurrenskraftig prissättning snarare än att begränsa den”.
Booking.com hänvisar till en undersökning där 74 procent av hotellen uppger att plattformen gjort deras verksamhet mer lönsam, bland annat via högre beläggning och lägre kundanskaffningskostnad.
”Winner takes all” – men notan hamnar hos hotellen
Kritiker inom branschen menar att verkligheten ser annorlunda ut när en plattform tar en dominerande ställning.
“När de fick kontroll över marknaden kunde Booking höja sina provisionssatser och utöva mycket större press på hotellägarnas marginaler”, säger Véronique Siegel, ordförande för hotellsektionen i franska Umih, till France Inter.
Hon ger ett konkret exempel: ”För ett rum som kunden betalar 100 euro för, får hotellägaren som mest 75 euro när Bookings provision dragits av – pengar som ska räcka till att betala personalen och investera”.
En studie från Hotrec och HES-SO visar att Booking Holdings kontrollerade 71 procent av den europeiska marknaden 2024, upp från 68,4 procent 2019. Koncernen värderas till 170 miljarder dollar – tre gånger Volkswagen.
Lång rättsprocess väntar
Rättsprocessen kan bli segdragen.
Konkurrensrättsexperten Rupprecht Podszun beskriver Booking.com som ett skolboksexempel på hur en digital plattform kan ”erövra en hel sektor”, där ”vinnaren tar allt”-dynamik uppstår.
Han varnar för en utdragen prövning: ”Domarna kommer att behöva bilda sig en uppfattning och sedan kommer det att gå igenom alla överklaganden – allt till stor kostnad och med alla knep som står till buds enligt lagen”.
Och om stämningen i branschen sammanfattar han: ”Målet är ett uppror från hotellen som säger: ’Ni kan inte bara göra vad ni vill med oss”.
Det står på spel
Kärnfrågan är om “best price”-klausulerna har skadat konkurrensen – och i så fall hur det ska mätas i pengar över 20 år.
Hotellen ser en chans att få ersättning för förlorade intäkter och återta kontroll över prissättningen. Booking.com säger att deras villkor har gynnat kunderna och pressat priserna.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
