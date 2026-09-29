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Tidningskällor: Stegra behöver tio miljarder till

Ståltillverkaren Stegra, med vd Henrik Henriksson, behöver tio miljarder kronor till för att bygga klart fabriken i Boden, rapporterar Affärsvärlden. Arkivbild
Ståltillverkaren Stegra, med vd Henrik Henriksson, behöver tio miljarder kronor till för att bygga klart fabriken i Boden, rapporterar Affärsvärlden. Arkivbild Foto: Pontus Lundahl/TT
Stegras kommunikationschef Karin Hallstan vill inte kommentera uppgifterna för tidningen.

Ståltillverkaren Stegra behöver ytterligare minst 10 miljarder kronor för att färdigställa satsningen på en fabrik i Boden, rapporterar tidningen Affärsvärlden med hänvisning till två av varandra oberoende källor.

Stegras kommunikationschef Karin Hallstan vill inte kommentera uppgifterna för tidningen.

Likviditetsbehovet har uppstått trots den finansieringsrunda och nyemission ledd av Wallenbergsfären som blev klar i våras på cirka 15 miljarder kronor, enligt tidningen.

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