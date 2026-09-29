Tidningskällor: Stegra behöver tio miljarder till

Regeringen bromsar: Storflygplatsen får vänta fyra år extra – minst

Det blir ingen ny landningsbana på Heathrow 2035, möjligen 2039. Men premiärministern låter som om hans svar är ”inte alls”. Tidigt under detta år såg det positivt ut för Heathrow. Dåvarande finansminister Rachel Reeves uttryckte ”en stark beslutsamhet” att få i gång arbetet med den tredje landningsbanan snart. Ambitionen var att banan skulle kunna stå …