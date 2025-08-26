Vi lever i en tid av beredskap och upprustning. Det innebär en översyn av våra skyddsrum. De senaste fem åren har gett 27 000 nya platser.
Sveriges nya skyddsrum – listan
När Obos invigde sitt nya skyddsrum i bostadsrättsföreningen Ampere i Nacka kunde vi sätta rubriken ”Första nya skyddsrummet på 22 år”.
Enligt MSB hade nämligen inte byggts något nytt sådan i Sverige sedan 2002, rapporterade Byggindustrin.
Första nya skyddsrummet på 22 år. Dagens PS
Inget krav på skyddsrum efter 2002
2002 togs kravet på skyddsrum vid nybyggnation bort i Sverige men det hindrar inte att vi nu rustar även på det här området.
Under de senaste två decennierna har ett stort antalersättningsskyddsrum tillkommit, rapporterar Byggindustrin baserat på statistik från MSB.
Ersätter äldre vid rivning
Det handlar om nya skyddsrum som ersätter äldre, ofta i samband med att fastighetsägaren vill riva en byggnad med ett befintligt skyddsrum.
Sedan 2020 har totalt 276 ersättningsskyddsrum byggts den här vägen, med plats för nästan 27 000 människor, visar Byggindustrins sammanställning.
Listan ser du nedan, ort för ort.
100 miljoner till svenska skyddsrum. Dagens PS
Orter med nya ersättningsskyddsrum
Kiruna 2 skyddsrum (175 platser)
Göteborg 2 (187)
Kiruna 9 (975)
Borlänge 7 (780)
Uppsala 1 (40)
Umeå 1 (59)
Varberg 4 (433)
Ronneby 2 (240)
Malmö 3 (360)
Stockholm 7 (709)
Gånghester 1 (50)
Oxelösund 2 (200)
Göteborg 9 (926)
Broby 1 (45)
Gamleby 1 (120)
Karlstad 1 (90)
Enköping 1 (120)
Jönköping 3 (251)
Nyköping 1 (50)
Upplands Väsby 2 (200)
Ljungby 2 (168)
Lund 2 (120)
(Källa: Byggindustrin)
Antalet platser i nya ersättningsskyddsrum
2020: 5 254 platser.
2021: 4 522 platser.
2022: 4 513 platser.
2023: 6 890 platser.
2024: 5 463 platser.
(Källa: MSB)
Skyddsrum under lupp: Uppgiften som chockerar. Dagens PS
