Sveriges nya skyddsrum – listan

När Obos invigde sitt nya skyddsrum i bostadsrättsföreningen Ampere i Nacka kunde vi sätta rubriken ”Första nya skyddsrummet på 22 år”.

Enligt MSB hade nämligen inte byggts något nytt sådan i Sverige sedan 2002, rapporterade Byggindustrin.

Inget krav på skyddsrum efter 2002

2002 togs kravet på skyddsrum vid nybyggnation bort i Sverige men det hindrar inte att vi nu rustar även på det här området.

Under de senaste två decennierna har ett stort antalersättningsskyddsrum tillkommit, rapporterar Byggindustrin baserat på statistik från MSB.