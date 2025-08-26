Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Sveriges nya skyddsrum – listan

27 000 nya platser i svenska skyddsrum
Nybyggt skyddsrum hos bostadsrättsföreningen Ampere i Nacka, ett rum de boende förhoppningsvis slipper använda för det ändamålet. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Vi lever i en tid av beredskap och upprustning. Det innebär en översyn av våra skyddsrum. De senaste fem åren har gett 27 000 nya platser.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

När Obos invigde sitt nya skyddsrum i bostadsrättsföreningen Ampere i Nacka kunde vi sätta rubriken ”Första nya skyddsrummet på 22 år”.

Enligt MSB hade nämligen inte byggts något nytt sådan i Sverige sedan 2002, rapporterade Byggindustrin.

Första nya skyddsrummet på 22 år. Dagens PS

Inget krav på skyddsrum efter 2002

2002 togs kravet på skyddsrum vid nybyggnation bort i Sverige men det hindrar inte att vi nu rustar även på det här området.

Under de senaste två decennierna har ett stort antalersättningsskyddsrum tillkommit, rapporterar Byggindustrin baserat på statistik från MSB.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Ersätter äldre vid rivning

Det handlar om nya skyddsrum som ersätter äldre, ofta i samband med att fastighetsägaren vill riva en byggnad med ett befintligt skyddsrum.

Sedan 2020 har totalt 276 ersättningsskyddsrum byggts den här vägen, med plats för nästan 27 000 människor, visar Byggindustrins sammanställning.
Listan ser du nedan, ort för ort.

ANNONS

100 miljoner till svenska skyddsrum. Dagens PS

Nära 27 000 nya skyddsrumsplatser har tillkommit i Sverige de senaste fem åren i samband med ombyggnationer och rivningar. (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Orter med nya ersättningsskyddsrum

Kiruna 2 skyddsrum (175 platser)

Göteborg 2 (187)

Kiruna 9 (975)

Borlänge 7 (780)

Uppsala 1 (40)

Umeå 1 (59)

ANNONS

Varberg 4 (433)

Ronneby 2 (240)

Malmö 3 (360)

Stockholm 7 (709)

Gånghester 1 (50)

Oxelösund 2 (200)

Göteborg 9 (926)

Broby 1 (45)

Gamleby 1 (120)

ANNONS

Karlstad 1 (90)

Enköping 1 (120)

Jönköping 3 (251)

Nyköping 1 (50)

Upplands Väsby 2 (200)

Ljungby 2 (168)

Lund 2 (120)

(Källa: Byggindustrin)

Antalet platser i nya ersättningsskyddsrum

ANNONS

2020: 5 254 platser.

2021: 4 522 platser.

2022: 4 513 platser.

2023: 6 890 platser.

2024: 5 463 platser.

(Källa: MSB)

Skyddsrum under lupp: Uppgiften som chockerar. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
beredskapMSBSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS