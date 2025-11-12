EU vill höja våra lägsta löner: Sverige säger nej

Sverige och Danmark har fått delvis rätt om EU:s regler för minimilöner. Den framgår av en dom i EU-domstolen som kom under tisdagen.
EU:s omdiskuterade nya regler om minimilöner drevs igenom 2022. Syftet var att ge arbetstagare en lön som möjliggör en anständig levnadsstandard. Men Sverige och Danmark röstade mot reglerna.
Värnar den svenska modellen
Oron har framför allt varit att direktivet i ska hota den ”svenska modellen”, där lönerna sätts efter förhandling mellan arbetsmarknadens parter. Länderna gavs dock undantag från att införa lagstadgade minimilöner, men valde ändå att driva frågan till EU-domstol.
Under tisdagen kom EU-domstolens utslag. Domstolen valde nu att bara delvis att gå Danmark och Sverige till mötes. Man slog ned på två delar i direktivet.
Dels anses det fel att lista ett antal kriterier som måste beaktas av de länder som har lagstadgade minimilöner. Dels kritiseras en regel som förhindrar sänkningar av minimilönerna. Övriga delar av direktivet får klartecken, enligt EU:s domstol.
Försiktigt positiva
”Det är bra att domstolen nu har uttalat hur EU kan besluta när det kommer till frågor som har bäring på lön och främjande av kollektivavtal”, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp i ett pressmeddelande till tidningen Kollega.
LO:s ordförande Johan Lindholm tycker att domen är en framgång. Även arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv är mestadels positiva:
”Det är en tydlig och klar signal till EU som lagstiftare, håll er inom ert mandat”, säger Mattias Dahl, Svenskt näringsliv.
Regeringen är också ganska nöjd med beskedet:
”Vi är försiktigt positiva till dagens besked som visar att det finns gränser för hur EU kan lägga sig i den svenska modellen. Men det bästa hade varit att hela direktivet ogiltigförklarades”, kommenterar arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) via sms till TT, uppger Aftonbladet.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
