2025 innebar ytterligare ett rekordår för svenska spelbranschen, enligt Dataspelsbranschens årliga rapport Spelutvecklarindex.
Svenska spelindustrin går starkt: ”Sjukt bra spel”
Den svenska spelbranschen fortsätter att sätta nya omsättningsrekord.
Vi gjorde så sjukt bra spel i Sverige förra året, säger Dataspelsbranschens analyschef Johanna Nylander.
Men antalet anställda ligger i princip still.
2025 innebar ytterligare ett rekordår för svenska spelbranschen, enligt Dataspelsbranschens årliga rapport Spelutvecklarindex.
43,7 miljarder kronor omsatte de svenska bolagen, vilket är 19 procent mer än föregående år.
Spelutvecklarna gjorde jättebra spel. Tittar vi bara på Steam-försäljningen så är var fjärde nytt spel som laddades ned 2025 skapat i Sverige, säger Johanna Nylander.
Rapporten hänvisar till analysbolaget Alinea Analytics, som även uppger att svenska spel stod för tio procent av den totala försäljningen på Steam förra året, den ledande distributionsplattformen på pc.
”Stora utmaningar”
Embark Studios red på framgångarna av sin flerspelartitel ”Arc raiders” och har blivit tredje största utvecklaren i Sverige, sett till en omsättning på 3,8 miljarder kronor, efter King (”Candy crush”) och Mojang (”Minecraft”).
Dice, bolaget med flest anställda (745), hade också ett framgångsrikt år med släppet av ”Battlefield 6”.
Antalet anställda i branschen har däremot bara ökat marginellt de senaste åren, till 9 140. Det kan bero på att omsättningen inte hunnit översättas i anställningar än, säger Johanna Nylander.
Vi har också haft bolag som haft stora utmaningar det senaste året, som påverkats av världsekonomin och andra trender.
”Ser ljust ut”
Sverige verkar å andra sidan ha klarat sig bättre än branschen globalt som skakats av uppsägningar och nedläggningar.
Vi överanställde kanske inte lika mycket som man gjorde i USA under pandemin. Vi har legat närmare normalläget, säger hon.
Även 2026 ser ut att bli ett starkt år för den svenska spelindustrin. Mojang lanserade ”Minecraft dungeons 2”, Malmöbaserade Tarsier rysaren ”Reanimal” och Landfalls klättrartitel ”Peak”, från förra året, nådde i år 20 miljoner spelare. Samtidigt har Stockholmsbaserade Liquid Swords gått i konkurs efter att deras debuttitel ”Samson” floppat.
Det ser fortfarande ljust ut, men det kanske inte blir riktigt samma superår som 2025, säger Johanna Nylander.
Spelutvecklarindex är en årlig genomgång av spelbranschen i Sverige gjord av branschorganisationen Dataspelsbranschen.
Antalet anställda ökade marginellt, till 9 140 personer, varav 2 170 kvinnor.
Det fanns 913 aktiva spelföretag förra året. 200 hade minst fem anställda.
Störst svensk omsättning har King, följt av Mojang och Embark. Flest anställda har Dice, följt av King och Ubisoft (som äger Massive).
Svenska bolags omsättning i Sverige landade på 43,7 miljarder kronor, jämfört med 36,8 miljarder för 2024.