Svenska spelindustrin går starkt: ”Sjukt bra spel”

Men antalet anställda ligger i princip still.

2025 innebar ytterligare ett rekordår för svenska spelbranschen, enligt Dataspelsbranschens årliga rapport Spelutvecklarindex.

43,7 miljarder kronor omsatte de svenska bolagen, vilket är 19 procent mer än föregående år.

Spelutvecklarna gjorde jättebra spel. Tittar vi bara på Steam-försäljningen så är var fjärde nytt spel som laddades ned 2025 skapat i Sverige, säger Johanna Nylander.

Rapporten hänvisar till analysbolaget Alinea Analytics, som även uppger att svenska spel stod för tio procent av den totala försäljningen på Steam förra året, den ledande distributionsplattformen på pc.

”Stora utmaningar”

Embark Studios red på framgångarna av sin flerspelartitel ”Arc raiders” och har blivit tredje största utvecklaren i Sverige, sett till en omsättning på 3,8 miljarder kronor, efter King (”Candy crush”) och Mojang (”Minecraft”).

Dice, bolaget med flest anställda (745), hade också ett framgångsrikt år med släppet av ”Battlefield 6”.

Antalet anställda i branschen har däremot bara ökat marginellt de senaste åren, till 9 140. Det kan bero på att omsättningen inte hunnit översättas i anställningar än, säger Johanna Nylander.

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Vi har också haft bolag som haft stora utmaningar det senaste året, som påverkats av världsekonomin och andra trender.