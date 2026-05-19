Trots tilltagande geopolitisk osäkerhet har svenska exportföretag medvind, enligt ny rapport.
Svenska exportföretag gasar trots omvärldsoron
Svensk Exportkredit, SEK, konstaterar att orderingången hos svenska exportföretag stärkts det senaste halvåret.
Det här framgår av den så kallade exportkreditbarometern och att de svenska exportföretagens utsikter framåt ser ljusare ut.
Den aktuella rapporten visar att orderingången stigit hos drygt tre av tio svenska exportföretag de senaste sex månaderna.
Hos drygt hälften av bolagen har utvecklingen under samma tid varit oförändrad, medan endast 16 procent av exportföretagen i Sverige märkt en minskad orderingång.
Sammantaget stiger index för de senaste sex månaderna till 57 i vårens mätning, jämfört med 53 i höstas.
Missa inte: Sverige sitter på Europas hetaste exportvara DagensPS
Exportföretagen som går bäst
Utvecklingen är tydligast bland stora bolag, där index ökar från 52 till 60, medan små bolag ligger i stort sett kvar på samma nivå, 52 jämfört med 53 i höstas.
Index 50 utgör ett neutralt läge. Nivåer över 50 indikerar därmed en förbättring medan nivåer under 50 indikerar en försämring.
”Det framför allt stora bolag som anger att de sett en ökad exportorderingång, vilket tydligt visar på de svenska storbolagens motståndskraft i en omvärld präglad av geopolitiska osäkerhet och stigande handelstullar. Det finns en stark, global efterfrågan på svenska varor och tjänster”, säger Maria Simonson, chef kundrelationer och hållbarhet på Svensk Exportkredit, i ett pressmeddelande.
Ljus framtid för svensk export
Index för de kommande tolv månaderna uppgår till 66, vilket är något lägre än höstens 68. Bland stora bolag ligger index i stort sett kvar på samma nivå, 66 jämfört med 65 i höstas, medan små bolag är mindre optimistiska än i höstens mätning och sjunker till 64 från 73.
”Trots det turbulenta omvärldsläget kan noteras att bolagen över lag ser ljust på framtiden och att de väntar sig en ökad exportorderingång kommande året. Det är en positiv signal för svensk tillväxt och sysselsättning eftersom Sverige är ett mycket exportberoende land”, säger Simonson.
Läs mer: Svenska exportföretag exceptionellt optimistiska DagensPS
Läs också: Vändning: Ökade förväntningar på svensk export Realtid/TT