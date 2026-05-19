Svenska exportföretag gasar trots omvärldsoron

Den aktuella rapporten visar att orderingången stigit hos drygt tre av tio svenska exportföretag de senaste sex månaderna.

Hos drygt hälften av bolagen har utvecklingen under samma tid varit oförändrad, medan endast 16 procent av exportföretagen i Sverige märkt en minskad orderingång.

Sammantaget stiger index för de senaste sex månaderna till 57 i vårens mätning, jämfört med 53 i höstas.

Exportföretagen som går bäst

Utvecklingen är tydligast bland stora bolag, där index ökar från 52 till 60, medan små bolag ligger i stort sett kvar på samma nivå, 52 jämfört med 53 i höstas.

Index 50 utgör ett neutralt läge. Nivåer över 50 indikerar därmed en förbättring medan nivåer under 50 indikerar en försämring.

”Det framför allt stora bolag som anger att de sett en ökad exportorderingång, vilket tydligt visar på de svenska storbolagens motståndskraft i en omvärld präglad av geopolitiska osäkerhet och stigande handelstullar. Det finns en stark, global efterfrågan på svenska varor och tjänster”, säger Maria Simonson, chef kundrelationer och hållbarhet på Svensk Exportkredit, i ett pressmeddelande.