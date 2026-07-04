Svensk kaféjätte i konkurs

–Det rör sig om tre enheter som inte har kunnat hantera hyran och kostnaderna helt enkelt, säger han.

Enligt konkursförvaltaren uppgår skulderna till minst 10 miljoner kronor.

Ett annat bolag kommer att driva verksamheten vidare, uppger Henrik Mattsson.

–Det kommer inte att påverka varumärket eller franchisetagarna.

Mattsson framhåller att köpkraften gått ner samtidigt som alla kostnader gått upp i samband med inflationen. I Sverige har varumärket 58 kaféer.