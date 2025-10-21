Enligt Svenska Handel ökar e-handeln med uppskattningsvis 11 procent i september med en omsättning på 14,5 miljarder kronor.
Svensk e-handel har fått "vind i seglen" igen
Den procentuella ökningen av e-handeln är jämförbar med samma månad för ett år sedan.
”För tredje månaden i rad överträffade den skattade omsättningen samtliga jämförelsetal för samma månader under perioden 2020–2024”, skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.
Svensk e-handel märker “tydlig vändpunkt”
Omsättningen beräknas ha ökat med 13 procent jämfört med för ett år sedan, vilket uppges vara ”en tydlig vändpunkt” för branschen då 2025 års två första kvartal var en besvikelse.
Det är större köpesummor från konsumenterna, enligt uppgift, som fått fart på e-handeln på nytt under juli, augusti och september.
”Efter en tuff start på året ser vi äntligen hur e-handeln får vind i seglen igen. Hushållens ekonomi har ljusnat något. Lägre räntor och dämpad inflation har gett bättre köpkraft och ökat framtidstron hos både konsumenter och handlare. Kombinationen av stärkt köpkraft och nyvunnet självförtroende hos kunderna har lett till en tydlig återhämtning för e-handeln under sensommaren och början av hösten”, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, i en kommentar.
Han talar om “välbehövlig revansch”
”Konsumenterna vågar återigen satsa på köp som de kanske avvaktade med tidigare under året, vilket är en välbehövlig revansch för branschen. Vi går in i årets viktigaste kvartal med en helt annan energi och optimism än för bara ett halvår sedan”, tillägger han.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
