Wasaline, som trafikerar rutten Umeå-Vasa blir nu Östersjöns första koldioxidneutrala rederi. Målet var ursprungligen att bli det först 2030.
Klart i dag: Östersjöns första gröna färjelinje
Nu meddelar Wasaline att man tecknat ett biogas-avtal med Gasum samt ett Fuel EU Maritime-pooling avtal med Stena Line.
Avtalet gör det möjligt för rederiet, för övrigt världens nordligaste, att i framtiden endast använda biobränslen. Detta gör även rutten till den första internationella gröna sjöfartskorridoren i drift.
”Wasalines klimatmål att vara koldioxidneutral var ursprungligen satt till 2030, men har alltså nu redan uppnåtts”, skriver företaget.
De här arterna tar över när haven värms upp. Dagens PS
Största batterikapaciteten
Samarbetet mellan Wasaline, Gasum och Stena Line möjliggör användningen av högkvalitativ certifierad biogas i Aurora Botnias dagliga drift.
Aurora Botnia är redan utrustad med batterier, och tidigare i år tillkännagavs en utökning av batterikapaciteten till 10,4 MWh.
Efter ombyggnaden i januari 2026 med ytterligare batterikapacitet kommer Aurora Botnia att ha den största batterikapaciteten på ett ropax-fartyg, totalt 12,6 MWh.
Ropax-fartyg är alltså de som kan transportera såväl fordon som passagerare.
Intensiva ryska störningar i Östersjön. Dagens PS
”Stärker vår trafik”
”Vi har deltagit i många seminarier där rederier lyfter fram de ökande kostnaderna för EU:s system för handel med utsläppsrätter och diskuterar hur man kan få undantag från reglerna. Vi har däremot valt att fokusera på möjligheterna”, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg.
”Under en längre tid har vi målmedvetet arbetat för att minska våra koldioxidutsläpp och vårt miljöavtryck, och vi ser de nya reglerna som en chans att stärka vår trafik mellan Finland och Sverige”, tillägger han.
”DNV har aktivt samarbetat med partners, genom Nordic Roadmap, för att lansera gröna sjöfartskorridorer och vi är mycket glada över att se Vasa-Umeå rutten, som drivs av Wasaline, erkänd som den första internationella gröna sjöfartskorridoren i drift”, tillägger Vegar Rype hos DNV.
Ger ytterligare effekter
För Stena Lines del får man tillgång till biogas, som tidigare inte varit tillgänglig, genom att inkludera Aurora Botnia i sin FuelEU Maritime-pool.
”Det skapar förutsättningar för ytterligare utsläppsreduktioner i hela poolen, minskar våra bränslekostnader och stärker vår strategiska position i en tid då tillgången på biobränslen blir alltmer begränsad till följd av skärpta regelverk”, säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson.
“Norden-Baltikum den nya säkerhetsaxeln”. Dagens PS
Sensorer ska förhindra kabelsabotage i Östersjön. Realtid
