Klart i dag: Östersjöns första gröna färjelinje

Nu meddelar Wasaline att man tecknat ett biogas-avtal med Gasum samt ett Fuel EU Maritime-pooling avtal med Stena Line.

Avtalet gör det möjligt för rederiet, för övrigt världens nordligaste, att i framtiden endast använda biobränslen. Detta gör även rutten till den första internationella gröna sjöfartskorridoren i drift.

”Wasalines klimatmål att vara koldioxidneutral var ursprungligen satt till 2030, men har alltså nu redan uppnåtts”, skriver företaget.

De här arterna tar över när haven värms upp. Dagens PS

Största batterikapaciteten

Samarbetet mellan Wasaline, Gasum och Stena Line möjliggör användningen av högkvalitativ certifierad biogas i Aurora Botnias dagliga drift.

Aurora Botnia är redan utrustad med batterier, och tidigare i år tillkännagavs en utökning av batterikapaciteten till 10,4 MWh.

Efter ombyggnaden i januari 2026 med ytterligare batterikapacitet kommer Aurora Botnia att ha den största batterikapaciteten på ett ropax-fartyg, totalt 12,6 MWh.

Ropax-fartyg är alltså de som kan transportera såväl fordon som passagerare.

Intensiva ryska störningar i Östersjön. Dagens PS

ANNONS