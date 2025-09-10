Om åren har en tendens att göra oss bredare, får de samtidigt musiksmaken att smalna. En ny studie handlar om vår musiksmak när vi blir äldre.
Upptäckt: Det enda som blir smalare med åren
Många har lyssnat till TSOOL, The Soundtrack of Our Lives. Nu kan vi läsa artikeln. På ACM Digital Library finns nämligen den vetenskapliga artikeln med samma namn, ”Soundtracks of Our Lives: How Age Influences Musical Preferences”.
Ska vi börja i TSOOL-änden så var The Soundtrack of Our Lives ett Göteborg-band bildat 1995 och för många förknippat med sångaren Ebbot Lundberg.
Bandet ansågs influerat av Rolling Stones, Beatles, Who, Pink Floyd, Doors och Iggy & The Stooges.
Och det är just influenser och hur de står sig genom åren en ny vetenskaplig studie handlar om.
Hypnotiserad av Håkan Hellström? Dagens PS
Lyssnar brett men smalnar
En ny studie, skapad av solon från Göteborgs universitet och en doakör från Jönköping University och University of Primorska i Slovenien, har undersökt människors musiklyssnande under 15 år.
Det man kommer fram till är att yngre lyssnar brett på samtida populärmusik och följer med i trenderna.
På väg in i vuxenvärlden breddas musikvanorna. Fler artister och genrer utforskas, lyssningen blir alltmer varierad.
Men med åren som följer smalnar musikspektrat av, musikvalen blir mer personliga och våra upplevelser präglar dem.
”Då vill du uppleva allt”
”När du är ung vill du uppleva allt. Du åker inte till Roskildefestivalen bara för att lyssna på ett visst band, men när du blir vuxen har du oftast hittat en musikstil som du identifierar dig med. Topplistan blir mindre viktig”, säger Alan Said, docent vid Göteborgs universitet.
Forskarna har använt musiktjänsten Last.fm där användare delar sina musikvanor från exempelvis Spotify.
Eftersom användare av Last.fm kan ange ålder när de registrerar sig, har forskarna kunnat knyta lyssningsvanor till ålder.
Studien omfattar drygt 40 000 användare och datan innehöll över 542 miljoner lyssningar av drygt 1 miljon olika låtar.
Dubbelt mönster hos äldre
Resultaten visar att musiklyssnande fortsätter förändras genom livet. I medelåldern, detta märkliga begrepp, och framåt blir nostalgi en stark drivkraft. Musik från ungdomsåren följer som ett, just det, ”soundtrack of our lives”.
Hos äldre lyssnare blir mönstret dubbelt, när de fortsätter ta del av ny musik, men samtidigt gärna återkommer till låtar från sin ungdom.
”De flesta 65-åringar ger sig inte ut på en musikalisk upptäcktsresa”, säger Alan Said.
Det behövs ju inte heller, konstaterar skrivaren av dessa rader, uppvuxen på Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin och Pink Floyd.
Den självklara förklaringen är, naturligtvis, att den bästa musiken gjordes redan när just vi var unga…
Så ska Stim säkra intäkterna när AI tar mark i musikvärlden. Dagens PS
Miljonportföljen bakom musiken – så investerar Håkan Hellström. E55
