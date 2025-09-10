Upptäckt: Det enda som blir smalare med åren

Många har lyssnat till TSOOL, The Soundtrack of Our Lives. Nu kan vi läsa artikeln. På ACM Digital Library finns nämligen den vetenskapliga artikeln med samma namn, ”Soundtracks of Our Lives: How Age Influences Musical Preferences”.

Ska vi börja i TSOOL-änden så var The Soundtrack of Our Lives ett Göteborg-band bildat 1995 och för många förknippat med sångaren Ebbot Lundberg.

Bandet ansågs influerat av Rolling Stones, Beatles, Who, Pink Floyd, Doors och Iggy & The Stooges.

Och det är just influenser och hur de står sig genom åren en ny vetenskaplig studie handlar om.

Lyssnar brett men smalnar

En ny studie, skapad av solon från Göteborgs universitet och en doakör från Jönköping University och University of Primorska i Slovenien, har undersökt människors musiklyssnande under 15 år.

Det man kommer fram till är att yngre lyssnar brett på samtida populärmusik och följer med i trenderna.

På väg in i vuxenvärlden breddas musikvanorna. Fler artister och genrer utforskas, lyssningen blir alltmer varierad.

Men med åren som följer smalnar musikspektrat av, musikvalen blir mer personliga och våra upplevelser präglar dem.