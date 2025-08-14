Dagens PS
Sminkjätte tar in porrskådis för marknadsföring

Sminkjätte hyr in porrskådis
Ari Kytsya, här påklädd och på scenen i Chicago i augusti 2024. Nu är hon aktuell som dragplåster för sminkjätten L´Oréal. (Foto: Matt Rourke/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

L´Oréal anställer porrskådisen Ari Kytsya för att marknadsföra smink som är populärt bland tonåringar och får snabbt massiv kritik.

Ari Kytsya, en så kallad ”vuxenskådespelerska” och Onlyfans-stjärna, beskriver sig själv som ”madrasskådespelerska”.

Hon har dels 4,6 miljoner följare på Instagram och Tiktok och producerar där innehåll kring smink och hår, dels ett konto på Onlyfans där hon erbjuder prenumeranter nakenbilder och videor med sexuellt innehåll och henne i huvudrollen.

Sånt bör uppmuntras och är en bra förebild för tonåringar, menar globala kosmetikajätten L´Oréal som nu anställer Ari Kytsya som varumärkesambassadör för sitt sminkvarumärke Urban Decay, rapporterar The Guardian.

Bryter mot bolagets principer

Anställningen kan, av många skäl, tyckas märklig. Inte minst eftersom de etiska standarder L´Oréal anger för sina samarbeten med influerare, säger att de måste dela L´Oréals ”etiska principer” och exempelvis inte får ha publicerat pornografi och annat ”innehåll som strider mot våra värderingar om respekt, tolerans och inkludering”.

Urban Decay grundades 1996 och köptes upp av L’Oréal 2012. Företaget är känt för provokativt namngivna produkter, såsom eyeliners ”Perversion”, ögonskuggor ”Naked” och setting sprays ”All Nighter”.

Stillsam bild med Ari Kytsya i Urban Decays Tiktok-reklam. Kytsya säger sig vara tacksam att L´Oréal vågat satsa på henne. (Foto: Urban Decay Cosmetics/Tiktok)
”Kreativa uttryck”

”Urban Decay samarbetar med en mångfald av talanger som representerar de många fasetterna av kreativt uttryck. Urban Decay valde den amerikanska skaparen Ari Kytsya för hennes distinkta makeup-konst och autenticitet”, säger L´Oréals kommunikationsteam i en kommentar man lämnar på uppdrag av Urban Decay.

”Hon är känd för sin öppna och transparenta dialog med sin community och främjar samtal om sina personliga erfarenheter, inklusive glädjeämnen, utmaningarna och riskerna i den bransch hon arbetar i.”

Kytsya själv marknadsför ofta fördelarna med porrbranschen och förklarar för Tiktok-följare att det kan vara ett lukrativt karriärval.

”Det viktiga med mitt jobb är att om man satsar fullt ut kan man tjäna tillräckligt med pengar för att starta eget, oavsett om det handlar om att köpa hus eller göra Airbnbs och investera”, säger hon där.

Kytsya erbjuder även praktiska råd till följare, som att låta sig testas regelbundet för sexuellt överförbara infektioner och rekommenderar tjejer ”som precis har fyllt 18” att inte rusa rakt in i den så kallade vuxenbranschen.

“Ta dig tid att tänka på det innan du gör det”, uppmanar hon.

Smink för madrassen?

Reklamen, som har visats av fler än 18,7 miljoner människor på Urban Decays TikTok-sida, innehåller pixlade bilder på Kytsya, med en varning för känsligt innehåll, under rubriken “UD gillar det rått”.

Kytsya berättar för tittarna att “censuren är utom kontroll” och uppmanar till “ocensurerad sminkning” som uppträder “på scen, framför kameran och ja på madrasser”.

Själv tackar Ari Kytsya Urban Decay för kontraktet.

”De flesta varumärken tenderar att tveka när det gäller att samarbeta med mig på grund av den typ av innehåll jag skapar”, kommenterar hon.

KosmetikaMarknadsföringPorr
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

