Sminkjätte tar in porrskådis för marknadsföring

”Kreativa uttryck”

”Urban Decay samarbetar med en mångfald av talanger som representerar de många fasetterna av kreativt uttryck. Urban Decay valde den amerikanska skaparen Ari Kytsya för hennes distinkta makeup-konst och autenticitet”, säger L´Oréals kommunikationsteam i en kommentar man lämnar på uppdrag av Urban Decay.

”Hon är känd för sin öppna och transparenta dialog med sin community och främjar samtal om sina personliga erfarenheter, inklusive glädjeämnen, utmaningarna och riskerna i den bransch hon arbetar i.”

Kytsya själv marknadsför ofta fördelarna med porrbranschen och förklarar för Tiktok-följare att det kan vara ett lukrativt karriärval.

”Det viktiga med mitt jobb är att om man satsar fullt ut kan man tjäna tillräckligt med pengar för att starta eget, oavsett om det handlar om att köpa hus eller göra Airbnbs och investera”, säger hon där.

Kytsya erbjuder även praktiska råd till följare, som att låta sig testas regelbundet för sexuellt överförbara infektioner och rekommenderar tjejer ”som precis har fyllt 18” att inte rusa rakt in i den så kallade vuxenbranschen.

“Ta dig tid att tänka på det innan du gör det”, uppmanar hon.

L’Oréal jobbar på bioprintad hud som kan “känna”. Dagens PS

Smink för madrassen?

Reklamen, som har visats av fler än 18,7 miljoner människor på Urban Decays TikTok-sida, innehåller pixlade bilder på Kytsya, med en varning för känsligt innehåll, under rubriken “UD gillar det rått”.

Kytsya berättar för tittarna att “censuren är utom kontroll” och uppmanar till “ocensurerad sminkning” som uppträder “på scen, framför kameran och ja på madrasser”.

Själv tackar Ari Kytsya Urban Decay för kontraktet.

”De flesta varumärken tenderar att tveka när det gäller att samarbeta med mig på grund av den typ av innehåll jag skapar”, kommenterar hon.

