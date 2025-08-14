L´Oréal anställer porrskådisen Ari Kytsya för att marknadsföra smink som är populärt bland tonåringar och får snabbt massiv kritik.
Sminkjätte tar in porrskådis för marknadsföring
Mest läst i kategorin
Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte
Efter årtionden av svenskt ledarskap bryter Ikea ny mark. Nu tar en spanjor plats på vd-stolen, för första gången i bolagets historia. Efter åtta år på vd-posten lämnar Jesper Brodin över rodret för Ingka Group, varuhusdelen av Ikea. För första gången är det en spanjor som tar över rollen som koncernchef. Missa inte: Spanien i …
Brist på svenskt kött: Nu läggs fabriken ned
Ägaren köpte fabriken 2016 för 141 miljoner kronor. Nu läggs den ner. Brist på svensk råvara tvingar branschen till nedläggningar. 2016 köpte köttproducenten KLS, en av Sveriges största, Charkfabriken i Billesholm för 141 miljoner kronor. Nu lägger man ned fabriken i Skåne. Från KLS sida hänvisar man till ”minskade produktionsvolymer för anläggningen i Billesholm samt …
Nya draget för Åhléns – kan förändra allt
Varuhusaktören Åhléns håller i smyg på att göra en stor förändring i sin bolagsstruktur. Det öppnar upp bolaget för kapitalmarknaden och en möjlig börsnotering. Åhléns håller diskret på att genomföra en stor förändring i sin bolagsstruktur när de ansökt om att ändra sin bolagskategori från privat till publikt. Det framgår av handlingar som Dagens industri …
Nya siffror: Producerar mycket mer mat än vi behöver
Vi skulle inte behöva importera mat till Sverige. Det vi själva producerar räcker, men matvanorna skulle bli annorlunda. Livsmedelsverket och Jordbruksverket har skapat en gemensam rapport över Sveriges livsmedelsförsörjning i fredstid. ”Det finns mycket bra statistik om Sveriges livsmedelsförsörjning, men tidigare har det varit svårt att få en överblick. Nu kan vi för första gången …
Miljardaffärer för svenska kosttillskott
Svenska MM Sports och Svenskt kosttillskott har båda köpts upp av utländska bolag i affärer som gör dem norska respektive belgiska. I ett svep har två betydande svenska bolag inom kosttillskott och träning köpts upp av utländska bolag. Det handlar om MM Sports och Svenskt kosttillskott. MM Sports köps upp av det norska e-handelsbolaget TFGC, …
Ari Kytsya, en så kallad ”vuxenskådespelerska” och Onlyfans-stjärna, beskriver sig själv som ”madrasskådespelerska”.
Hon har dels 4,6 miljoner följare på Instagram och Tiktok och producerar där innehåll kring smink och hår, dels ett konto på Onlyfans där hon erbjuder prenumeranter nakenbilder och videor med sexuellt innehåll och henne i huvudrollen.
Sånt bör uppmuntras och är en bra förebild för tonåringar, menar globala kosmetikajätten L´Oréal som nu anställer Ari Kytsya som varumärkesambassadör för sitt sminkvarumärke Urban Decay, rapporterar The Guardian.
L’Oréal stoppar populär aknekräm – oro för skadligt ämne. Dagens PS
Bryter mot bolagets principer
Anställningen kan, av många skäl, tyckas märklig. Inte minst eftersom de etiska standarder L´Oréal anger för sina samarbeten med influerare, säger att de måste dela L´Oréals ”etiska principer” och exempelvis inte får ha publicerat pornografi och annat ”innehåll som strider mot våra värderingar om respekt, tolerans och inkludering”.
Urban Decay grundades 1996 och köptes upp av L’Oréal 2012. Företaget är känt för provokativt namngivna produkter, såsom eyeliners ”Perversion”, ögonskuggor ”Naked” och setting sprays ”All Nighter”.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
”Kreativa uttryck”
”Urban Decay samarbetar med en mångfald av talanger som representerar de många fasetterna av kreativt uttryck. Urban Decay valde den amerikanska skaparen Ari Kytsya för hennes distinkta makeup-konst och autenticitet”, säger L´Oréals kommunikationsteam i en kommentar man lämnar på uppdrag av Urban Decay.
”Hon är känd för sin öppna och transparenta dialog med sin community och främjar samtal om sina personliga erfarenheter, inklusive glädjeämnen, utmaningarna och riskerna i den bransch hon arbetar i.”
Kytsya själv marknadsför ofta fördelarna med porrbranschen och förklarar för Tiktok-följare att det kan vara ett lukrativt karriärval.
”Det viktiga med mitt jobb är att om man satsar fullt ut kan man tjäna tillräckligt med pengar för att starta eget, oavsett om det handlar om att köpa hus eller göra Airbnbs och investera”, säger hon där.
Kytsya erbjuder även praktiska råd till följare, som att låta sig testas regelbundet för sexuellt överförbara infektioner och rekommenderar tjejer ”som precis har fyllt 18” att inte rusa rakt in i den så kallade vuxenbranschen.
“Ta dig tid att tänka på det innan du gör det”, uppmanar hon.
L’Oréal jobbar på bioprintad hud som kan “känna”. Dagens PS
Smink för madrassen?
Reklamen, som har visats av fler än 18,7 miljoner människor på Urban Decays TikTok-sida, innehåller pixlade bilder på Kytsya, med en varning för känsligt innehåll, under rubriken “UD gillar det rått”.
Kytsya berättar för tittarna att “censuren är utom kontroll” och uppmanar till “ocensurerad sminkning” som uppträder “på scen, framför kameran och ja på madrasser”.
Själv tackar Ari Kytsya Urban Decay för kontraktet.
”De flesta varumärken tenderar att tveka när det gäller att samarbeta med mig på grund av den typ av innehåll jag skapar”, kommenterar hon.
Sminkjätte får betala 3,4 miljarder i skatt. Dagens PS
Fler företag anmälda för gift i smink. E55
Senaste nytt
Experten ifrågasätter det kinesiska superlöftet
Den kinesiska biltillverkaren YangWang, ett lyxmärke från BYD, utmanar nu etablerade europeiska prestandamärken med en ny hyperbil som påstås ha nästan 3 000 hästkrafter. Men alla är inte övertygade om att kraften är så stor, skriver Carscoops. Har den nya hyperbilen verkligen 3 000 hästkrafter? En ny spelare har äntrat arenan för prestandabilar, och den …
De får 70 000 kronor i allmän pension – andra förlorade miljarder
I veckan har vi kunnat läsa om allt från svenskar som maxar sin pension till jakten på försvunna miljarder. Samtidigt har världens pensionskapital nått nya rekordnivåer. Några lyckliga få får nästan 70 000 kronor i allmän pension varje månad, andra får klara sig på grundskyddet.? Samtidigt jagar Pensionsmyndigheten pengar som försvunnit i uppmärksammade skandaler.? Här …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Sminkjätte tar in porrskådis för marknadsföring
L´Oréal anställer porrskådisen Ari Kytsya för att marknadsföra smink som är populärt bland tonåringar och får snabbt massiv kritik. Ari Kytsya, en så kallad ”vuxenskådespelerska” och Onlyfans-stjärna, beskriver sig själv som ”madrasskådespelerska”. Hon har dels 4,6 miljoner följare på Instagram och Tiktok och producerar där innehåll kring smink och hår, dels ett konto på Onlyfans …
En analog dröm för 25 extrema samlare
Ett brittiskt företag har just presenterat en ny superbil som är en hyllning till det förflutna. Med en V12-motor och manuell växellåda siktar de på att locka köpare som söker en analog upplevelse i en digitaliserad värld. En modern skapelse med en klassisk själ Den brittiska firman Garagisti & Co. har lanserat en ny superbil …