Småföretagarnas riksförbund för fram fyra krav inför regeringens höstbudget, däribland sänkta arbetsgivaravgifter.
Småföretagarnas fyra krav inför höstbudgeten
Enligt branschorganisationen är det ”en avgörande tid” för Sveriges småföretagare.
”Företagen utgör ryggraden i vår ekonomi – fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Ändå saknas alltför ofta deras perspektiv i den ekonomiska politiken”, heter det i ett pressmeddelande.
Ideella och partipolitiskt obundna Småföretagarnas riksförbund anser att regeringen nu måste visa att den menar allvar med talet om tillväxt och sysselsättning.
“Det är inte storbolagen som bygger Sveriges framtid, utan de hundratusentals företag som varje dag tar risker, anställer grannar och ungdomar, och håller igång samhällen från norr till söder”, skriver förbundet och dess ordförande Mats Assarsson.
Här är förbundets fyra krav:
- Sänkta kostnader för att anställa. ”En avskaffad arbetsgivaravgift för mindre företag skulle snabbt frigöra kraft och skapa fler jobb”, anser förbundet.
- Minska regelkrånglet. Dagens administration är för tidskrävande och i stället för att lägga energin på produktion och tillväxt tvingas småföretagare kämpa med att ödsla onödigt många timmar på ett byråkratiskt regelverk. ”Här är alla överens men det händer för alldeles lite”, anser Småföretagarnas riksförbund.
- Tryggare villkor för företagare, som inkluderar sjukförsäkring, pension och a-kassa, precis som för anställda.
- Inför tillväxtjobb. ”Etablera modellen tillväxtjobb som fungerar som lärlingsjobb I samtliga småföretag, inte bara I hantverksyrken. Kombinera utbildning på plats I företaget med arbete och vi höjer kompetensnivån på ett pricksäkert sätt som företagen efterfrågar. Dessutom sänks tröskeln för att anställa genom att arbetstagaren kombinerar studier med arbete”, skriver förbundet, som liksom tidigare efterlyser en svensk småföretagarminister som driver småföretagarnas frågor.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
