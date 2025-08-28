Småföretagarnas fyra krav inför höstbudgeten

Enligt branschorganisationen är det ”en avgörande tid” för Sveriges småföretagare.

”Företagen utgör ryggraden i vår ekonomi – fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Ändå saknas alltför ofta deras perspektiv i den ekonomiska politiken”, heter det i ett pressmeddelande.

Ideella och partipolitiskt obundna Småföretagarnas riksförbund anser att regeringen nu måste visa att den menar allvar med talet om tillväxt och sysselsättning.

“Det är inte storbolagen som bygger Sveriges framtid, utan de hundratusentals företag som varje dag tar risker, anställer grannar och ungdomar, och håller igång samhällen från norr till söder”, skriver förbundet och dess ordförande Mats Assarsson.

Här är förbundets fyra krav: