För den tidigare så hårt ansatta byggsektorn har det höjda rotavdraget i våras tagits emot med öppnar armar – men snart sänks det igen.
Larm: Sänkt rotavdrag dråpslag mot byggbranschen
Den 12 maj 2025 trädde det tillfälligt höjda rotavdraget på 50 procent i kraft.
För den tidigare utsatta och konkursdrabbade byggsektorn fick det en omedelbar positivt effekt. ”Enligt branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, med stöd av de senaste siffrorna från Skatteverket, har antalet rotarbeten ökat med 86 procent i maj och 96 procent i juni jämfört med samma månader året innan”, skriver Dagens PS systertidning E55.
Läs även: Svart facit 2024: Över 10 000 bolag i konkurs Dagens PS
“Välbehövligt lyft för byggsektorn”
Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna, säger i ett pressmeddelande att det höjda rotavdraget resulterat i ”ett välbehövligt lyft för byggsektorn” och att det har märkts i hela landet. Både i större städer som på mindre orter.
Hantverkarna i byggbranschen har nu fler oppdrag och jobb.
Så långt glada nyheter. Nu kommer en betydligt mer tråkig bulletin: Från årsskiftet återgår rotavdraget till 30 procent, vilket branschen betecknar som ”olyckligt”.
Kritik: Rotavdraget hattigt hanterat
Monica Björk igen:
”Branschen behöver långsiktiga beslut som gäller över en längre period. Inte detta ständiga flipp-floppande och ändring av förutsättningarna varje år”.
Branschorganisationen föreslår i en debattartikel i Dagens industri att skatterabatten på 50 procent på rotarbeten får vara kvar under en längre period. Dessutom vill Byggmaterialhandlarna att taket höjs till maximalt 100 000 kronor.
Läs också: Faran med det höjda rotavdraget: “Kan leda till uppsägning”. Dagens PS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
