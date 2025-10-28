Så påverkas du av rättshaveristen: ”De äter sig in i en”

En rättshaverist är enligt SAOL en person som “påstridigt hävdar sin rätt”.

Psykoterapeuten Jakob Carlander, aktuell med boken ”Rättshaveristen och jag”, har ägnat det senaste decenniet åt att hjälpa myndigheter, företag och organisationer hantera personer med rättshaveristiskt beteende. Han beskriver fenomenet som ett växande problem i en allt öppnare digital värld.

”Rättshaveristen ser sig som en underdog, även om den är välbeställd. Den ser sig som utsatt och inser inte vad den utsätter andra för”, säger han i en intervju med Dagens Nyheter.

Hoten riktas oftast mot kvinnor

Carlander berättar att kvinnor i offentliga verksamheter är särskilt utsatta – särskilt de som arbetar i yrken där man förväntas vara tillmötesgående och lyssnande.

”De vill slå uppåt, men det är nedåt som deras förakt riktas och får personal att gå sönder”, säger han, och berättar att det blivit vanligare att personer i offentliga verksamheter hängs ut i sociala medier, får sina barn orosanmälda och anmäls för vanvård av sina djur.

De som drabbas vittnar om att de mals ned psykiskt.