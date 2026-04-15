Linkedins nya drag: Betalar användare för att träna AI

Initiativet innebär att användare kan få betalt för att hjälpa till att förbättra AI-system, ett område som vuxit kraftigt i takt med den globala AI-boomen.

Bekräftas av vd:n

Enligt uppgifter erbjuder Linkedin ersättning på upp till 150 dollar i timmen för vissa uppdrag.

Arbetet handlar om att träna AI-modeller genom att utvärdera svar, identifiera brister och testa systemens gränser.

Uppdragen spänner över flera kompetensområden, bland annat programmering, finans och sjukvård.

Satsningen bekräftas av bolagets vd Ryan Roslansky och sker i ett tidigt testskede, skriver Business Insider.

Målet är att etablera en så kallad AI-arbetsmarknadsplats där företag kan matchas med experter som bidrar till att förbättra AI-tjänster.