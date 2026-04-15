Att förbättra AI-system är ett vanligt uppdrag numera. Det har fått Linkedin att erbjuda en plattform för AI-träning.
Linkedins nya drag: Betalar användare för att träna AI
Linkedin har vuxit under den senaste tiden och blivit en allt mer populär plattform.
Nu tar man steget in på en annan snabbt växande marknad genom att testa en egen plattform för AI-träning.
Initiativet innebär att användare kan få betalt för att hjälpa till att förbättra AI-system, ett område som vuxit kraftigt i takt med den globala AI-boomen.
Bekräftas av vd:n
Enligt uppgifter erbjuder Linkedin ersättning på upp till 150 dollar i timmen för vissa uppdrag.
Arbetet handlar om att träna AI-modeller genom att utvärdera svar, identifiera brister och testa systemens gränser.
Uppdragen spänner över flera kompetensområden, bland annat programmering, finans och sjukvård.
Satsningen bekräftas av bolagets vd Ryan Roslansky och sker i ett tidigt testskede, skriver Business Insider.
Målet är att etablera en så kallad AI-arbetsmarknadsplats där företag kan matchas med experter som bidrar till att förbättra AI-tjänster.
Blir en ny konkurrent
Linkedin, som ägs av Microsoft, positionerar sig därmed i direkt konkurrens med en rad specialiserade aktörer.
Bland dessa finns snabbväxande bolag som Scale AI och Mercor, vilka kopplar samman AI-labb med mänsklig arbetskraft.
Dessa företag har vuxit snabbt i värdering och efterfrågan, i takt med att behovet av kvalitativ träningsdata ökat.
De roller som erbjuds inom AI-träning varierar kraftigt. En mjukvaruingenjör kan få upp till 150 dollar i timmen, medan specialister inom exempelvis Excel eller finans kan tjäna omkring 100 dollar.
Flera olika aktörer
Även lingvister och så kallade “red teamers”, som testar säkerheten i AI-system, efterfrågas.
Utvecklingen speglar framväxten av en ny typ av gig-ekonomi, där kvalificerade experter utför kortare uppdrag för att förbättra AI-modeller.
Samtidigt väcker sektorns snabba expansion frågor kring säkerhet och integritet.
Flera incidenter har redan uppmärksammats. Scale AI har tidigare kritiserats för bristande hantering av känslig information, medan Mercor nyligen drabbades av ett dataintrång som ledde till rättsliga åtgärder.
Linkedins satsning visar hur etablerade teknikbolag nu rör sig in på ett område som tidigare dominerats av nischade startupbolag, menar experter.