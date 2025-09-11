Sveriges största köpcentrum ligger inte i Stockholm. Det ligger inte ens i Göteborg. Störst i storstäderna är nu en helt annan aktör.
Överraskningen: Nu är de störst i Sverige
Femma i fjol men störst i storstäderna i år. Det handlar om köpcentrumet Emporia i Malmö som klättrar och når toppen. Nästan.
Störst köpcentrum i Sverige är nämligen Nordby shoppingcentrum utanför Strömstad, dopad till knockout av norska gränshandelspengar.
Men tvåa är Emporia i Malmö, när HUI, Handelns utredningsinstitut, redovisar färsk statistik.
Den svenska kronans relation till den danska, har fått danskarna att vallfärda till Malmö. Där har många av dem hamnat på Emporia.
”Emporia har har gjort ett skutt uppåt i omsättningsligan. Det har inneburit att man har klättrat förbi både Täby Centrum, Mall of Scandinavia och även Nordstan i Göteborg”, konstaterar Per Andersson, senior analytiker på HUI, hos Sydsvenskan.
Nu försvinner Kungens kurva. Dagens PS
Omsätter 4 miljarder
Emporia kan redovisa imponerande siffror: 165 butiker, 7,7 miljoner årliga besökare och en omsättning som landar vid 4 miljarder kronor.
Det specifika i danskarnas handlande i Sverige, jämfört med norrmännens, är också till Emporias fördel, säger Per Andersson.
”Den norska gränshandeln är väldigt knuten till dagligvaror. Den danska gränshandeln går mer mot sällanköpshandeln, alltså mer mot varor och tjänster än mat. Det gör att Emporia säljer väldigt mycket som köpcentrum”, säger Per Andersson.
Överraskad…kanske
Martin Lundquist, centrumledare för Emporia, säger sig vara överraskad men samtidigt inte.
”Vi har en strategi att växa och planerar att bli större. Att vi skulle hoppa upp till andra plats gör mig lite förvånad. Det är fantastiskt roligt”, konstaterar han.
När HUI redovisar Sveriges regionala handel, har detaljhandeln vuxit 1,9 procent 2024 och dagligvaruhandeln 3,3 procent. Sällanköpsvaruhandeln ökar 0,5 procent.
Handelsvolymerna växer i mer än hälften av Sveriges 290 kommuner och Göteborgs handel ökar mest av storstädernas.
Ökar mest i Göteborg
Försäljningsutvecklingen är 1,6 procent i Göteborg, 1,1 procent i Malmö och 1,0 procent i Stockholm.
Gränshandeln ökar, inte minst i Strömstad där den steg med 17,2 procent 2024 i spåren av sänkta bensinpriser och ett svenskt utbud attraktivt för norrmän.
Sveriges fem största köpcentrum
1. Nordby shoppingcentrum, Strömstad.
2. Emporia, Malmö.
3. Mall of Scandinavia, Stockholm.
4. Westfield Täby centrum, Täby
5. Nordstan, Göteborg.
(Källa: HUI, Handelns utredningsinstitut)
Shopping – en känslosam hobby för kvinnor. Dagens PS
Mat och hälsovård tar över köpcentrumen. Realtid
