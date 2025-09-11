Överraskningen: Nu är de störst i Sverige

Femma i fjol men störst i storstäderna i år. Det handlar om köpcentrumet Emporia i Malmö som klättrar och når toppen. Nästan.

Störst köpcentrum i Sverige är nämligen Nordby shoppingcentrum utanför Strömstad, dopad till knockout av norska gränshandelspengar.

Men tvåa är Emporia i Malmö, när HUI, Handelns utredningsinstitut, redovisar färsk statistik.

Den svenska kronans relation till den danska, har fått danskarna att vallfärda till Malmö. Där har många av dem hamnat på Emporia.

”Emporia har har gjort ett skutt uppåt i omsättningsligan. Det har inneburit att man har klättrat förbi både Täby Centrum, Mall of Scandinavia och även Nordstan i Göteborg”, konstaterar Per Andersson, senior analytiker på HUI, hos Sydsvenskan.

Omsätter 4 miljarder

Emporia kan redovisa imponerande siffror: 165 butiker, 7,7 miljoner årliga besökare och en omsättning som landar vid 4 miljarder kronor.

Det specifika i danskarnas handlande i Sverige, jämfört med norrmännens, är också till Emporias fördel, säger Per Andersson.

”Den norska gränshandeln är väldigt knuten till dagligvaror. Den danska gränshandeln går mer mot sällanköpshandeln, alltså mer mot varor och tjänster än mat. Det gör att Emporia säljer väldigt mycket som köpcentrum”, säger Per Andersson.