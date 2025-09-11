Dagens PS
EXTRA:

Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation

Dagensps.se
Företag

Överraskningen: Nu är de störst i Sverige

Gränshandeln gör Nordby störst i Sverige
Störst i Sverige. Nordby shoppingcenter i Strömstad är det köpcentrum som omsätter mest pengar i Sverige, drivet av gränshandeln. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Sveriges största köpcentrum ligger inte i Stockholm. Det ligger inte ens i Göteborg. Störst i storstäderna är nu en helt annan aktör.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Femma i fjol men störst i storstäderna i år. Det handlar om köpcentrumet Emporia i Malmö som klättrar och når toppen. Nästan.

Störst köpcentrum i Sverige är nämligen Nordby shoppingcentrum utanför Strömstad, dopad till knockout av norska gränshandelspengar.

ANNONS

Men tvåa är Emporia i Malmö, när HUI, Handelns utredningsinstitut, redovisar färsk statistik.

Den svenska kronans relation till den danska, har fått danskarna att vallfärda till Malmö. Där har många av dem hamnat på Emporia.

”Emporia har har gjort ett skutt uppåt i omsättningsligan. Det har inneburit att man har klättrat förbi både Täby Centrum, Mall of Scandinavia och även Nordstan i Göteborg”, konstaterar Per Andersson, senior analytiker på HUI, hos Sydsvenskan.

Nu försvinner Kungens kurva. Dagens PS

Omsätter 4 miljarder

Emporia kan redovisa imponerande siffror: 165 butiker, 7,7 miljoner årliga besökare och en omsättning som landar vid 4 miljarder kronor.

Det specifika i danskarnas handlande i Sverige, jämfört med norrmännens, är också till Emporias fördel, säger Per Andersson.

ANNONS

”Den norska gränshandeln är väldigt knuten till dagligvaror. Den danska gränshandeln går mer mot sällanköpshandeln, alltså mer mot varor och tjänster än mat. Det gör att Emporia säljer väldigt mycket som köpcentrum”, säger Per Andersson.

MALMÖ 2023-06-01 Den gula entrén till Emporia i Hyllie. En rekordlåg svensk krona har fått danskar att vallfärda till Malmö för att handla och äta. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Överraskad…kanske

Martin Lundquist, centrumledare för Emporia, säger sig vara överraskad men samtidigt inte.

”Vi har en strategi att växa och planerar att bli större. Att vi skulle hoppa upp till andra plats gör mig lite förvånad. Det är fantastiskt roligt”, konstaterar han.

När HUI redovisar Sveriges regionala handel, har detaljhandeln vuxit 1,9 procent 2024 och dagligvaruhandeln 3,3 procent. Sällanköpsvaruhandeln ökar 0,5 procent.

Handelsvolymerna växer i mer än hälften av Sveriges 290 kommuner och Göteborgs handel ökar mest av storstädernas.

Ökar mest i Göteborg

Försäljningsutvecklingen är 1,6 procent i Göteborg, 1,1 procent i Malmö och 1,0 procent i Stockholm.

ANNONS

Gränshandeln ökar, inte minst i Strömstad där den steg med 17,2 procent 2024 i spåren av sänkta bensinpriser och ett svenskt utbud attraktivt för norrmän.

Sveriges fem största köpcentrum

1. Nordby shoppingcentrum, Strömstad.

2. Emporia, Malmö.

3. Mall of Scandinavia, Stockholm.

4. Westfield Täby centrum, Täby

5. Nordstan, Göteborg.

(Källa: HUI, Handelns utredningsinstitut)

Shopping – en känslosam hobby för kvinnor. Dagens PS

ANNONS

Mat och hälsovård tar över köpcentrumen. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GöteborgGränshandelHUIKöpcentrumMalmöStockholm
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS