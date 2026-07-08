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Företag

Oväntat stort lyft för svensk tillväxt

Färska svenska tillväxtsiffror från SCB. Arkivbild
Färska svenska tillväxtsiffror från SCB. Arkivbild Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Svensk tillväxt steg till 0,9 procent i maj jämfört med månaden före, visar en så kallad bnp-indikator. Analytikernas snittprognos låg på plus 0,2 procent, enligt Bloomberg.

Den svenska ekonomin växer snabbare än väntat, enligt färska bnp-siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Men orderingången till industrin haltar.

Svensk tillväxt steg till 0,9 procent i maj jämfört med månaden före, visar en så kallad bnp-indikator. Analytikernas snittprognos låg på plus 0,2 procent, enligt Bloomberg.

Majsiffrorna innebär tre månader i rad med tillväxt i Sverige. Högre produktion inom tjänstesektorn, särskilt inom informations- och kommunikationsteknik, bidrog, enligt Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Lägre varuimport bidrog också till utveckling.

Tillväxten i april låg på 0,6 procent jämfört med månaden före, enligt reviderade siffror.

I årstakt låg den svenska tillväxten i maj på 3,9 procent, enligt SCB.

Industrins orderingång i maj minskade dock med 3,2 procent jämfört med april, enligt säsongsrensade siffror från SCB.

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