Oväntat stort lyft för svensk tillväxt
Den svenska ekonomin växer snabbare än väntat, enligt färska bnp-siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).
Men orderingången till industrin haltar.
Svensk tillväxt steg till 0,9 procent i maj jämfört med månaden före, visar en så kallad bnp-indikator. Analytikernas snittprognos låg på plus 0,2 procent, enligt Bloomberg.
Majsiffrorna innebär tre månader i rad med tillväxt i Sverige. Högre produktion inom tjänstesektorn, särskilt inom informations- och kommunikationsteknik, bidrog, enligt Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.
Lägre varuimport bidrog också till utveckling.
Tillväxten i april låg på 0,6 procent jämfört med månaden före, enligt reviderade siffror.
I årstakt låg den svenska tillväxten i maj på 3,9 procent, enligt SCB.
Industrins orderingång i maj minskade dock med 3,2 procent jämfört med april, enligt säsongsrensade siffror från SCB.