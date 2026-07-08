Oväntat stort lyft för svensk tillväxt

Svensk tillväxt steg till 0,9 procent i maj jämfört med månaden före, visar en så kallad bnp-indikator. Analytikernas snittprognos låg på plus 0,2 procent, enligt Bloomberg.

Majsiffrorna innebär tre månader i rad med tillväxt i Sverige. Högre produktion inom tjänstesektorn, särskilt inom informations- och kommunikationsteknik, bidrog, enligt Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Lägre varuimport bidrog också till utveckling.

Tillväxten i april låg på 0,6 procent jämfört med månaden före, enligt reviderade siffror.

I årstakt låg den svenska tillväxten i maj på 3,9 procent, enligt SCB.

Industrins orderingång i maj minskade dock med 3,2 procent jämfört med april, enligt säsongsrensade siffror från SCB.