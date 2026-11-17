Det fick företaget att tag fram en handlingsplan för bättre analyser och riskhantering som kommissionen accepterade tidigare i höstas.

Nya brister i produktkontrollerna

Samtidigt kommer nu ett nytt böteshot eftersom en parallell utredning även funnit brister i hur Temu kontrollerar sina produkter och hur man agerar mot eventuella regelbrytare.

”Att handla online ska inte innebära en risk för att köpa illegala och osäkra produkter”, skriver digitalansvariga EU-kommissionären Henna Virkkunen i ett pressmeddelande.