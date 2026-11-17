Redan i maj i år utdömde EU-kommissionen böter på motsvarande drygt två miljarder kronor på samma tema.
Nytt bakslag för Temu – riskerar miljardböter från EU
EU-kommissionen hotar återigen kinesiska näthandelsjätten Temu med miljardböter kring försäljning av osäkra och olagliga produkter.
Redan i maj i år utdömde EU-kommissionen böter på motsvarande drygt två miljarder kronor på samma tema.
Det fick företaget att tag fram en handlingsplan för bättre analyser och riskhantering som kommissionen accepterade tidigare i höstas.
Nya brister i produktkontrollerna
Samtidigt kommer nu ett nytt böteshot eftersom en parallell utredning även funnit brister i hur Temu kontrollerar sina produkter och hur man agerar mot eventuella regelbrytare.
”Att handla online ska inte innebära en risk för att köpa illegala och osäkra produkter”, skriver digitalansvariga EU-kommissionären Henna Virkkunen i ett pressmeddelande.