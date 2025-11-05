Dagens PS
Det svenska nyföretagandet ökar markant

nyföretagande
Det svenska nyföretagandet ökar med 12,4 procent i oktober. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

I oktober ökade nyföretagandet i Sverige med 12,4 procent jämfört med samma månad förra året, visar nya siffror.

Enligt Sveriges nyföretagarbarometer, som Nyföretagarcentrum står bakom, ökar alltså det svenska nyföretagandet kraftigt i oktober.

Det är tredje månaden i rad som nyföretagandet stiger i landet, vilket tolkas som att det nu skett en viss stabilisering på området, enligt ett pressmeddelande.

Markant ökat intresse för nyföretagandet

I år är nyföretagandet upp med 5,1 procent.

”Från Nyföretagarcentrums sida ser vi åter ett markant ökat intresse för att ta steget till eget. Fler som startar företag leder till såväl ökad sysselsättning i landet som till ökad tillväxt”, säger Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum Sverige.

Organisationen, som täcker över 220 kommuner i landet, uppger att den bidrog till att starta över 6 000 företag i Sverige förra året som i sin tur bidrog till att skapa 10 000 nya jobb.

Bakom Nyföretagarcentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Ola Söderlund
