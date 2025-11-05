I oktober ökade nyföretagandet i Sverige med 12,4 procent jämfört med samma månad förra året, visar nya siffror.
Det svenska nyföretagandet ökar markant
Enligt Sveriges nyföretagarbarometer, som Nyföretagarcentrum står bakom, ökar alltså det svenska nyföretagandet kraftigt i oktober.
Det är tredje månaden i rad som nyföretagandet stiger i landet, vilket tolkas som att det nu skett en viss stabilisering på området, enligt ett pressmeddelande.
Markant ökat intresse för nyföretagandet
I år är nyföretagandet upp med 5,1 procent.
”Från Nyföretagarcentrums sida ser vi åter ett markant ökat intresse för att ta steget till eget. Fler som startar företag leder till såväl ökad sysselsättning i landet som till ökad tillväxt”, säger Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum Sverige.
Organisationen, som täcker över 220 kommuner i landet, uppger att den bidrog till att starta över 6 000 företag i Sverige förra året som i sin tur bidrog till att skapa 10 000 nya jobb.
Bakom Nyföretagarcentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
