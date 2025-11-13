Många bolag och anställda är rädda för förändring. I dagens snabba arbetsklimat är det dock nyckelordet för att lyckas.
Nyckelordet för bolagen – förändring
Uttrycket “förändring är konstant” går hela vägen tillbaka till den grekiska antika filosofin.
Ingenting förblir konstant utan förändras hela tiden.
Viktigt med förändring på arbetsplatsen
I dagens snabba arbetsklimat där AI-racet är ett faktum är det extra viktigt att inse, och ju snabbare bolag och anställda förstår konceptet – ju bättre kommer det mesta flyta på.
Det menar Phil Gilbert, IBM:s designchef som försöker få techjättens runt 400 000 anställda att anamma förändring.
Gilbert beskriver den processen i sin nya bok bok “Irresistible Change: A Blueprint for Earning Buy-In and Breakout Success”, berättar Fortune.
Ny teknik är skrämmande
Tekniken som nu sveper fram över bolagen kan verka skrämmande för många, människan är som bekant lat till naturen, men det finns något av ett mantra som Gilbert fokuserar på i sitt arbete.
“Vi bör alltid se på status quo med förakt”, säger han.
Det gäller därmed att alltid ha dörren öppen för förändring eftersom “den är oundviklig” oavsett.
Bolag och anställda som snabbt vill förändras kommer lyckas bättre än de som kört fast och är nöjda med nuet.
Paketera förändring som produkt
För Gilbert handlar det om att paketera förändring som en produkt, där ditt bolag är marknaden och ditt team är kunderna.
Du måste helt enkelt hitta ett bra sätt att sälja in produkten till dina kollegor.
Se skillnaderna
För bolag som IBM med hundratusentals anställda handlar det dock om att se skillnaderna mellan olika chefer och anställda med lägre befattningar.
Det gäller att rulla ut förändring som passar alla, fast på olika nivåer, som därmed måste “skräddarsys för att tillgodose deras specifika behov”.
Det gäller att förändra mentaliteten för att hänga med i den snabba värld vi lever i.
Blicka tillbaka i tiden
Då är det faktiskt bra att blicka tillbaka runt 2 500 år i tiden och ta till sig de kloka orden från filosofen Herakleitos – “det enda konstanta i livet är förändring” – ord som är högaktuella än idag.
