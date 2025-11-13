Nyckelordet för bolagen – förändring

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Ny teknik är skrämmande

Tekniken som nu sveper fram över bolagen kan verka skrämmande för många, människan är som bekant lat till naturen, men det finns något av ett mantra som Gilbert fokuserar på i sitt arbete.

“Vi bör alltid se på status quo med förakt”, säger han.

Det gäller därmed att alltid ha dörren öppen för förändring eftersom “den är oundviklig” oavsett.

Bolag och anställda som snabbt vill förändras kommer lyckas bättre än de som kört fast och är nöjda med nuet.

Paketera förändring som produkt

För Gilbert handlar det om att paketera förändring som en produkt, där ditt bolag är marknaden och ditt team är kunderna.

Du måste helt enkelt hitta ett bra sätt att sälja in produkten till dina kollegor.

Se skillnaderna

För bolag som IBM med hundratusentals anställda handlar det dock om att se skillnaderna mellan olika chefer och anställda med lägre befattningar.

Det gäller att rulla ut förändring som passar alla, fast på olika nivåer, som därmed måste “skräddarsys för att tillgodose deras specifika behov”.

Det gäller att förändra mentaliteten för att hänga med i den snabba värld vi lever i.

Det gäller att inte halka efter i AI-racet. (Foto: TT)

Blicka tillbaka i tiden

Då är det faktiskt bra att blicka tillbaka runt 2 500 år i tiden och ta till sig de kloka orden från filosofen Herakleitos – “det enda konstanta i livet är förändring” – ord som är högaktuella än idag.

