Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Nyckelordet för bolagen – förändring

Phil Gilbert paketerar förändring som en produkt.
Phil Gilbert paketerar förändring som en produkt. (Foto: Phil Gilberts hemsida)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Många bolag och anställda är rädda för förändring. I dagens snabba arbetsklimat är det dock nyckelordet för att lyckas.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Uttrycket “förändring är konstant” går hela vägen tillbaka till den grekiska antika filosofin.

Ingenting förblir konstant utan förändras hela tiden.

Viktigt med förändring på arbetsplatsen

I dagens snabba arbetsklimat där AI-racet är ett faktum är det extra viktigt att inse, och ju snabbare bolag och anställda förstår konceptet – ju bättre kommer det mesta flyta på.

Det menar Phil Gilbert, IBM:s designchef som försöker få techjättens runt 400 000 anställda att anamma förändring.

Gilbert beskriver den processen i sin nya bok bok “Irresistible Change: A Blueprint for Earning Buy-In and Breakout Success”, berättar Fortune.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025

Ny teknik är skrämmande

Tekniken som nu sveper fram över bolagen kan verka skrämmande för många, människan är som bekant lat till naturen, men det finns något av ett mantra som Gilbert fokuserar på i sitt arbete.

“Vi bör alltid se på status quo med förakt”, säger han.

ANNONS

Det gäller därmed att alltid ha dörren öppen för förändring eftersom “den är oundviklig” oavsett.

Bolag och anställda som snabbt vill förändras kommer lyckas bättre än de som kört fast och är nöjda med nuet.

Paketera förändring som produkt

För Gilbert handlar det om att paketera förändring som en produkt, där ditt bolag är marknaden och ditt team är kunderna.

Du måste helt enkelt hitta ett bra sätt att sälja in produkten till dina kollegor.

Se skillnaderna

För bolag som IBM med hundratusentals anställda handlar det dock om att se skillnaderna mellan olika chefer och anställda med lägre befattningar.

Det gäller att rulla ut förändring som passar alla, fast på olika nivåer, som därmed måste “skräddarsys för att tillgodose deras specifika behov”.

Det gäller att förändra mentaliteten för att hänga med i den snabba värld vi lever i.

ANNONS
Det gäller att inte halka efter i AI-racet.
Det gäller att inte halka efter i AI-racet. (Foto: TT)

Blicka tillbaka i tiden

Då är det faktiskt bra att blicka tillbaka runt 2 500 år i tiden och ta till sig de kloka orden från filosofen Herakleitos – “det enda konstanta i livet är förändring” – ord som är högaktuella än idag.

Läs även:

Okända bolaget skapar egna nätverk – nu miljard-Gasell. Dagens PS

Elon Musk siktar på en gigantisk chipfabrik. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIBolagFörändringIBMtechbolagUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS