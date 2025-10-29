Nya uppsägningar på Green Cargo efter uselt resultat

Minskad produktion av varor

Green Cargo plågas av minskade transportvolymer, minskad omsättning och negativt organiskt rörelseresultat.

“Våra kostnader är fortsatt för höga i relation till minskande volymer och sjunkande intäkter. Vi måste fortsätta det pågående förändringsarbetet och fortsätta kostnadseffektiviseringarna, att anpassa kapacitet och resurser till efterfrågan”, sa Green Cargos vd Henrik Dahlin i samband med kvartalsrapporten i måndags till sajten Järnvägar.

Volymtappet beror på minskad produktion av varor som Green Cargo transporterar, enligt vd:n. Regnovädret och stoppet av tågtrafiken genom Ångermanland störde också resultatet.

Varsel på tre orter

Nu presenterar bolaget också besparingar. Bolaget har lagt varsel på tre orter, och personal kan också beröras i i Boden, Vännäs, Skelleftehamn, Långsele, Ånge, Sundsvall, Borlänge, Eskilstuna, Tomteboda och Helsingborg. Det rör sig främst om bangårdspersonal, enligt bolaget.

”Det går inte att utesluta att ett antal lokförare måste lämna oss men vi får se vad utfallet blir efter förhandlingarna med de fackliga organisationerna. Naturligtvis skapar ett varsel oro bland våra medarbetare och det är tråkigt att behöva varsla om övertalighet. Men vi hoppas att förhandlingarna kan slutföras skyndsamt och att de berörda kan informeras i närtid”, säger Stephan Ray, kommunikationschef på Green Cargo till sajten Järnvägar.

“I Hallsberg, Göteborg och Nässjö berörs troligen fler än fem medarbetare och då måste vi lägga ett formellt varsel. På de övriga orterna handlar det om enstaka medarbetare.”

För 20 år sedan hade Green Cargo 3 300 medarbetare i Sverige, nu rör det sig om ungefär hälften, enligt sajten Järnvägar.

ANNONS

Däremot går det bättre för persontrafiken på järnvägarna – SJ levererade i förra veckan ett stabilt resultat, trots stora störningar i järnvägstrafiken under juli och september.

Läs även: Haltande svensk järnväg hotar gröna transporter (Dagens PS)

Läs även: Professor sågar SJ:s groda om vd:ns ålder: “Idioti” (Dagens PS)

Läs även: Europas elnät på gränsen till kollaps (Realtid)