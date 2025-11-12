Nej, brott är inte något som kan ses som inkomst av näringsverksamhet. Däremot är det okej med moms på brott. Nu är det fastslaget.
Ny dom: Brott ingen näring – men moms okej
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige.
Dess uppgift är främst att skapa prejudikat för lägre förvaltningsdomstolar och myndigheter, särskilt inom områden som skatt och socialförsäkring.
Nu har man rett ut om det här med brott kan ses som inkomst av näringsverksamhet.
Saken är den att Skatteverket tidigare kunnat påföra inkomst av näringsverksamhet vid brottslig verksamhet.
Fortfarande okej med moms
Efter ett avgörande i HFD har Skatteverket fått ändra ståndpunkt i frågan. Däremot är det fortfarande okej att påföra moms på brottslig verksamhet, refererar FAR.
Det aktuella avgörandet handlar om en person, delaktig i brottslighet genom att mot ersättning hjälpa personer fuska på högskoleprovet.
Personen dömdes till fängelse och Skatteverket beslutade att påföra personen inkomst av näringsverksamhet och lade även moms på den brottsliga verksamheten.
Upphäver Skatteverkets beslut
Målet överklagades och förvaltningsrätten upphävde Skatteverkets beslut. Nu konstaterar HFD i en prejudicerande dom att det inte finns någon lag som utesluter skatteplikt för inkomster från brott.
Det är sedan det börjar bli snårigt.
När det gäller skatteplikt inom näringsverksamhet finns det ett krav på vinstsyfte för att verksamheten ska kunna falla inom det inkomstslaget.
Syftet med reglerna är att brottslighet inte ska löna sig och inkomster ”neutraliseras”.
”Inte funnits vinstsyfte”
”Mot bakgrund av detta anser HFD att det inte kan ha funnits ett vinstsyfte med verksamheten och att inkomsterna därmed inte kan räknas som inkomst av näringsverksamhet”, refererar FAR.
Däremot kan ”en varaktig verksamhet utan vinstsyfte” beskattas i inkomstslaget ”tjänst”.
Därför konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att inkomstslaget tjänst kan användas för inkomster av brott.
Då återstår förstås ett par frågor – som till exempel hur man kan anse att brott inte begås för att tjäna pengar illegalt i den här typen av fall. Eller frågan varför man ändå kan beskatta det, men som inkomst av tjänst.
Moms? Där är det ingen ändring. Moms går fortfarande att lägga på inkomster av brottslig verksamhet, trots att privatpersoner inte är momspliktiga – och det gör ju inte ärendet mer begripligt.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Ny dom: Brott ingen näring – men moms okej
