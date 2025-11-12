Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Ny dom: Brott ingen näring – men moms okej

Brott ingen näringsverksamhet - men moms okej
Brott är ingen näringsverksamhet eftersom det inte finns något vinstsyfte, enligt en ny dom. Däremot går det bra att lägga moms på inkomster av brott. (Foto: Oscar Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Nej, brott är inte något som kan ses som inkomst av näringsverksamhet. Däremot är det okej med moms på brott. Nu är det fastslaget.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige.

Dess uppgift är främst att skapa prejudikat för lägre förvaltningsdomstolar och myndigheter, särskilt inom områden som skatt och socialförsäkring.

Nu har man rett ut om det här med brott kan ses som inkomst av näringsverksamhet.

Saken är den att Skatteverket tidigare kunnat påföra inkomst av näringsverksamhet vid brottslig verksamhet.

Framtidstron stark hos 8 av 10 bankchefer. Dagens PS

Fortfarande okej med moms

Efter ett avgörande i HFD har Skatteverket fått ändra ståndpunkt i frågan. Däremot är det fortfarande okej att påföra moms på brottslig verksamhet, refererar FAR.

Det aktuella avgörandet handlar om en person, delaktig i brottslighet genom att mot ersättning hjälpa personer fuska på högskoleprovet.

Personen dömdes till fängelse och Skatteverket beslutade att påföra personen inkomst av näringsverksamhet och lade även moms på den brottsliga verksamheten.

ANNONS

Förändrad a-kassa påverkar arbetslösheten. Dagens PS

Högsta förvaltningsdomstolens dom kommer efter ett fall med organiserat fusk med högskoleprov där en person dömdes till fängelse. (Foto: Christine Olsson/TT)
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Upphäver Skatteverkets beslut

Målet överklagades och förvaltningsrätten upphävde Skatteverkets beslut. Nu konstaterar HFD i en prejudicerande dom att det inte finns någon lag som utesluter skatteplikt för inkomster från brott.

Det är sedan det börjar bli snårigt.

När det gäller skatteplikt inom näringsverksamhet finns det ett krav på vinstsyfte för att verksamheten ska kunna falla inom det inkomstslaget.

Syftet med reglerna är att brottslighet inte ska löna sig och inkomster ”neutraliseras”.

”Inte funnits vinstsyfte”

”Mot bakgrund av detta anser HFD att det inte kan ha funnits ett vinstsyfte med verksamheten och att inkomsterna därmed inte kan räknas som inkomst av näringsverksamhet”, refererar FAR.

ANNONS

Däremot kan ”en varaktig verksamhet utan vinstsyfte” beskattas i inkomstslaget ”tjänst”.

Därför konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att inkomstslaget tjänst kan användas för inkomster av brott.

Då återstår förstås ett par frågor – som till exempel hur man kan anse att brott inte begås för att tjäna pengar illegalt i den här typen av fall. Eller frågan varför man ändå kan beskatta det, men som inkomst av tjänst.

Moms? Där är det ingen ändring. Moms går fortfarande att lägga på inkomster av brottslig verksamhet, trots att privatpersoner inte är momspliktiga – och det gör ju inte ärendet mer begripligt.

När skickas sista brevet med Posten? Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DomMomsskatt
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS