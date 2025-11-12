Ny dom: Brott ingen näring – men moms okej

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige.

Dess uppgift är främst att skapa prejudikat för lägre förvaltningsdomstolar och myndigheter, särskilt inom områden som skatt och socialförsäkring.

Nu har man rett ut om det här med brott kan ses som inkomst av näringsverksamhet.

Saken är den att Skatteverket tidigare kunnat påföra inkomst av näringsverksamhet vid brottslig verksamhet.

Fortfarande okej med moms

Efter ett avgörande i HFD har Skatteverket fått ändra ståndpunkt i frågan. Däremot är det fortfarande okej att påföra moms på brottslig verksamhet, refererar FAR.

Det aktuella avgörandet handlar om en person, delaktig i brottslighet genom att mot ersättning hjälpa personer fuska på högskoleprovet.

Personen dömdes till fängelse och Skatteverket beslutade att påföra personen inkomst av näringsverksamhet och lade även moms på den brottsliga verksamheten.

