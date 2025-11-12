Framtidstron stark hos 8 av 10 bankchefer

Optimismen spirar hos banktopparna. Nästan fyra av tio tror på en förbättrad konjunktur redan nästa kvartal och 8 av 10 spår att konjunkturen lyfter inom ett år. Det är en tydlig ökning jämfört med vårens mätning.

Undersökningen visar även att andelen bankchefer som både tror på ökad utlåning och stärkt konjunktur har ökat till en tredjedel, vilket är en fördubbling från vårens undersökning.

Glada nyheter – men allt är inte bra

“Att bankcheferna ser en ljusare konjunktur och tror på ökad utlåning är glädjande. Men många företag har fortfarande svårt att få tillgång till kapital. Med 41 kontor i hela landet har Almi en central roll i att ge fler möjlighet att växa med rätt finansiering och rådgivning”, säger Anders Fagerdahl, Almis vd och koncernchef.

Hälften av bankkontoren rapporterar oförändrad utlåning under tredje kvartalet. Fyra av tio har ökat sin utlåning, och drygt av bankcheferna tror på ökad utlåning i fjärde kvartalet.

På längre sikt är siffran ännu högre: 85 procent förväntar sig ökad utlåning under det kommande året.