Framtidstron stark hos 8 av 10 bankchefer

bankchefer
Fyra av tio bankchefer tror att Sveriges konjunktur börjar vända upp redan i nästa kvartal. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Hela 80 procent av Sveriges bankchefer ser ljust på framtiden, visar Almis och Företagarnas bankkontorsundersökning för årets tredje kvartal.

Optimismen spirar hos banktopparna. Nästan fyra av tio tror på en förbättrad konjunktur redan nästa kvartal och 8 av 10 spår att konjunkturen lyfter inom ett år. Det är en tydlig ökning jämfört med vårens mätning.  

Undersökningen visar även att andelen bankchefer som både tror på ökad utlåning och stärkt konjunktur har ökat till en tredjedel, vilket är en fördubbling från vårens undersökning.

Glada nyheter – men allt är inte bra

“Att bankcheferna ser en ljusare konjunktur och tror på ökad utlåning är glädjande. Men många företag har fortfarande svårt att få tillgång till kapital. Med 41 kontor i hela landet har Almi en central roll i att ge fler möjlighet att växa med rätt finansiering och rådgivning”, säger Anders Fagerdahl, Almis vd och koncernchef.

Hälften av bankkontoren rapporterar oförändrad utlåning under tredje kvartalet. Fyra av tio har ökat sin utlåning, och drygt av bankcheferna tror på ökad utlåning i fjärde kvartalet.

På längre sikt är siffran ännu högre: 85 procent förväntar sig ökad utlåning under det kommande året.

“Småföretagen har genomgått stålbad”

“Svenska småföretag har genomgått ett stålbad de senaste åren. Ett mer gynnsamt ränteläge i kombination med en tydlig tillväxtpolitik kan få svenska småföretag att återigen andas morgonluft”, säger Företagarnas chefsekonom Karl Ernlund.

Det ökade lånebehovet hittas främst inom fastighetsbranschen och tillverkningsindustrin. Samtidigt minskar behovet inom bygg- och anläggningssektorn. Företagen söker framför allt kapital för investeringar i rörelsefastigheter, maskiner och inventarier

Hållbarhetsaspekter i kreditgivningen

Alla bankkontor som lånar ut till företag uppger att de tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sina kreditbedömningar. Det gäller särskilt ESG-risker, koldioxidutsläpp och fysisk eller materiell risk. Samtidigt visar undersökningen att endast en liten del av utlåningen går till åtgärder som aktivt främjar hållbar utveckling.

Här kan du ladda ner hela rapporten.

Bankkontorsundersökningen (BKU) genomförs av Origo Group för Almi och Företagarna. Den bygger på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet mellan 24 september och 13 oktober i år. Det är den 74:e undersökningen sedan starten 2004 och den ger tidiga signaler om konjunkturen.

Som komplement till huvudundersökningen har även en extramätning genomförts bland vd:ar i Almis dotterbolag. Resultatet visar att även dessa ledare ser positivt på framtiden. En majoritet bedömer att Almis utlåning kommer att öka under det kommande året.

