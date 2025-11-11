Vid årsskiftet kommer Postnord sluta skicka brev i Danmark och verksamheten tas istället över av en konkurrent. Än så länge kommer brevutdelningen med “Posten” pågå som vanligt i Sverige.
När skickas sista brevet med Posten?
Postnord, eller “Posten” som bolaget fortfarande heter i folkmun, ägs gemensamt av svenska och danska staten.
Postnord upphör med brevutdelning
Sedan i våras står det klart att bolaget upphör med all brevutdelning i Danmark vid årsskiftet.
Det innebar att 1 500 tjänster har försvunnit när verksamheten inte längre är lönsam.
Konkurrenten tar över
Från och med 1 januari är det istället distributionsbolaget Dao som kommer att leverera brev i grannlandet, enligt danska Migog Aarhus.
Kunder som vill se snabba brevleveranser kan använda en användarapp och en köpportal där man alltså kan köpa porto, brev för brådskande leverans och internationella försändelser.
”När tusentals tidigare Postnord-kunder måste hitta en ny lösning för att skicka sina brev är det viktigt att processen känns enkel och tydlig”, säger Lars Balsby, försäljningsdirektör på Dao.
Klassiker finns kvar – i ny tappning
De röda klassiska brevlådorna har varit något som är svårt att avvänja sig från enligt många danskar, och därför lovar Lars Balsby att de kommer vara kvar, men denna gång genom bolagets egna röda brevlådor som kommer finnas i så kallade “Daoshops”.
”Det kan vara svårt att ändra vanor, och danskar är väldigt traditionella när det gäller post och brev. Därför vill vi bevara traditionen genom att installera röda brevlådor.”
Det måste numera dock vara lönsamt att skicka brev för bolagen, och konkurrenter som Dao vill inte se samma utveckling som Postnord har genomgått de senaste åren.
Regeringen skjuter in pengar
Danmarks regering kommer att kompensera Postnord med 600 miljoner kronor i samband med nedläggningen. För två år sedan hade verksamheten ett underskott på 426 miljoner danska kronor.
Den danska staten äger 40 procent av Postnord, medan den svenska staten äger resterande 60 procent.
Svenska Postnord fortsätter
I Sverige har Postnord gått bättre än i grannlandet och det finns därför inga planer på att lägga ner den svenska verksamheten i nuläget, men det kan givetvis ändras längre fram om siffrorna förändras.
“Danskarna har blivit allt mer digitala och det är väldigt få brev som skickas i dag. Den nedgången fortsätter så markant att brevmarknaden inte längre är lönsam”, uppgav Postnord Danmarks vd Kim Pedersen i våras.
När skickas sista brevet med Posten?
Vid årsskiftet kommer Postnord sluta skicka brev i Danmark och verksamheten tas istället över av en konkurrent. Än så länge kommer brevutdelningen med "Posten" pågå som vanligt i Sverige. Postnord, eller "Posten" som bolaget fortfarande heter i folkmun, ägs gemensamt av svenska och danska staten. Postnord upphör med brevutdelning Sedan i våras står det klart …
